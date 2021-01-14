Экономист назвал способ вернуть деньги россиян из зарубежных банков

Россияне имеют свыше 700 тысяч финансовых счетов за рубежом на общую сумму около 13 трлн рублей, об этом сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). Экономист Василий Колташов объяснил в комментарии ФАН, почему россияне хранят деньги за рубежом и как вернуть капитал в Россию.

Заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач заявил, что данные о зарубежных счетах россиян были получены в рамках международного обмена финансовой информацией, а о части средств ФНС узнала из отчетов самих налогоплательщиков.

«На сегодняшний день мы уже видим, такая база у нас устойчивая — где-то россияне располагают в целом по миру, в том периметре, который покрыт автоматическим обменом, где-то более чем 700 тысяч финансовых счетов. Это 400 тысяч налоговых резидентов — юридических и физических лиц. Остатки на этих счетах в рублевом эквиваленте где-то уже превышают 13 трлн рублей», — приводит его слова ТАСС.

В ФНС отметили, что доля выявляемых несоответствий очень невелика по сравнению с тем объемом активов и количеством счетов, которые поступают от зарубежных партнеров.

Экономист Василий Колташов обратил внимание, что депозиты в банках — это не основной способ вложения богатых россиян. Чаще всего средства вложены в ценные бумаги и бизнес. Для российской экономики было бы выгодно добиться возвращения как можно большего числа юридических лиц в Российскую Федерацию, отметил он.

«Обеспечить возврат капитала можно за счет налоговой политики, которая сделает гораздо более выгодным нахождение в России, чем за ее пределами, будучи российским гражданином. И в то же время сделает положение российских граждан в РФ более выгодным, чем граждан другого государства», — считает эксперт.

По словам Колташова, в России должна быть создана прогрессивная шкала налогов, которая заденет офшорные бизнесы и работающих в них лиц. Тогда юридическим и физическим лицам, имеющим зарубежное гражданство, будет не так выгодно работать в России, как тем, кто имеет российское гражданство.

«Нужно сделать так, чтобы упаковывать деньги в офшорах было невыгодно. Тогда и депозитов будет меньше, потому что вся деловая активность будет смещаться на российский рынок», — подчеркнул экономист.

Кроме того, он предложил максимально снизить число случаев, когда российские предприятия проводят первичное размещение акций за пределами Российской Федерации.

«Должна быть целая кампания по возвращению в национальные юридические пределы бизнеса и управленческих структур, чтобы они отчитывались прежде всего перед российским законом, а не перед Сенатом США», — добавил эксперт.

Офшоры и иностранные паспорта неслучайно стали привлекательными для граждан России, в этом была экономическая необходимость. Колташов уверен, что теперь задача российских властей — сделать так, чтобы в РФ был закон и порядок и физическим и юридическим лицам было бы выгодно иметь российский паспорт и юрисдикцию, нежели прятаться по офшорам.