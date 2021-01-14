Ковитиди объяснила, почему ЕСПЧ отказался признать «правоту» Киева в крымском вопросе

Представитель Республики Крым в Совете Федерации Ольга Ковитиди оценила промежуточное решение ЕСПЧ по жалобе Украины на Россию из-за присоединения полуострова в 2014 году. Киев заявлял о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму. Ковитиди объяснила, почему ЕСПЧ отказался в полном объеме признать «правоту» украинцев в крымском вопросе.

Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека в Страсбурге вынес промежуточное решение по межгосударственной жалобе «Украина против России (Крым)». ЕСПЧ признал жалобу частично приемлемой, но указал, что в компетенцию суда не входит оценка законности воссоединения Крыма с Россией с точки зрения международного права.

«Отказ ЕСПЧ принять решение о законности или незаконности воссоединения Республики Крым с Российской Федерации с точки зрения международного права неслучаен, — отметила Ольга Ковитиди в комментарии ФАН. — Напомню: основополагающим принципом международного права является принцип равноправия и самоопределения народов, а также принцип невмешательства в вопросы, входящие во внутреннюю компетенцию государств. В связи с этим следует еще раз напомнить: крымской вопрос закрыт раз и навсегда и является внутренним делом России».

Сенатор обратила внимание, что суд в Страсбурге отказался удовлетворить в полном объеме требования Украины к России. Это является показателем, что на Западе понимают — крымский вопрос пора закрывать, считает она.

«Решение Страсбургского суда основано на выводах ЕСПЧ о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых киевскими властями против Российской Федерации. В частности, ЕСПЧ признал недоказанными доводы украинской стороны о якобы массовых нарушениях прав человека в Крыму в 2014–2015 годах. По истечении шести лет после абсолютно законного воссоединения Крыма с Россией решение Европейского суда в данной его части является закономерным и понятным», — отметила она.

Киеву пора отказаться от бесплодных попыток «насолить» Крыму и заняться своими внутренними делами, посоветовала сенатор.

«Украине, взявшей Крым в кольцо антидемократических блокад, лишившей крымчан воды, настраивающей весь мир против мирных людей, живущих на полуострове, следует пересмотреть свою политику. Пора прекратить угрожать крымчанам расправой за наш мирный и законный выбор будущего для своих детей. Уверена, придет время, и грубые нарушения Украиной прав человека в Республике Крым станут предметом мирового осуждения и правовой оценки», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года по итогам референдума. Как неоднократно подчеркивали в Москве, это произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Киев, однако, законность этого решения не признал и подал жалобу в ЕСПЧ на Россию из-за Крыма. В мае 2018 года палата ЕСПЧ, рассматривающая межгосударственные дела, отказалась от своей юрисдикции в этом вопросе, передав право решения Большой палате. В феврале 2019 года Большая палата ЕСПЧ отложила слушания по крымскому вопросу на неопределенный срок.