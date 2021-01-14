Вассерман посоветовал Трампу завести канал в Telegram, а Дурову — вернуться в Россию

В условиях жесточайшего остракизма, которому крупнейшие социальные сети подвергли президента США Дональда Трампа, создание собственного канала в мессенджере Telegram может оказаться для него единственным разумным выходом. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил, что свой канал в его приложении создал президент Бразилии Жаир Болсонару. До него таким средством коммуникации с аудиторией обзавелись главы восьми стран: Украины (Владимир Зеленский), Турции (Реджеп Тайип Эрдоган), Мексики (Андрес Мануэль Лопес Обрадор), Франции (Эммануэль Макрон), Узбекистана (Шавкат Мирзиеев), Тайваня (Цай Инвэнь), а также премьер-министры Сингапура (Ли Сянь Лун) и Израиля (Биньямин Нетаньяху).

Такую популярность своего детища среди мировых лидеров сам Дуров объясняет тем, что Telegram-каналы восстанавливают прозрачность и целостность публичного общения «один ко многим» путем устранения манипулятивных алгоритмов, ставших, по его словам, «синонимом технологических платформ 2010-х годов».

«Вполне возможно, что Дональд Трамп уже есть в Telegram, — предположил Вассерман. — По крайней мере, в мессенджере уже зарегистрировано несколько аккаунтов под его именем. И кто знает, а вдруг и правда под одним из них сидит американский президент?»

Интеллектуал считает, что для того, чтобы быстро получить заветную «синюю галочку», которая ставится администрацией соцсети каждому известному пользователю, чья подлинность была ею подтверждена, Трампу придется сильно постараться.