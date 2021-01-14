Нарколог рассказал о последствиях легализации марихуаны в США

Легализация марихуаны в ряде американских штатов привела к росту детского психоза и дорожно-транспортных происшествий. Об этом в беседе с ФАН рассказал президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев.

Собеседник ФАН прокомментировал выводы американских ученых о том, что узаконивание «травки» вызывает рост продаж мороженого, печенья, чипсов и прочей нездоровой пищи.

«Повышенный аппетит вызывает то, что марихуана воздействует на центры голода в головном мозге. Кроме того, активная мозговая деятельность требует большого расхода глюкозы. В любом случае такая тенденция — самое меньшее из зол», — заметил врач-нарколог.

Он указал на более серьезные угрозы, которые обычно упускают из виду при рассмотрении этого вопроса.

«На мой взгляд, сейчас существует перекос. Полезные свойства марихуаны преувеличиваются, а негативные последствия — преуменьшаются. Я много общался с рядовыми жителями и активистами американских штатов, где произошла такая легализация. Тенденция следующая: чем дольше там присутствует такой благоприятствующий режим — тем больше накапливается отрицательных явлений. На этих территориях, к примеру, отмечается рост детских психозов и числа ДТП, вызванных употреблением этого средства. Есть данные об инцидентах с оружием среди школьников», — рассказал президент Независимой наркологической гильдии.

Исаев подчеркнул главную проблему легализации этого вещества.

«Нужно четко понимать, что это сродни джину, выпущенному из бутылки. Даже если это средство отпускается только по рецепту, то люди могут делать поддельные врачебные предписания. Продажа подросткам запрещена, но что мешает взрослому приобрести и поделиться с младшими? Это не удастся ограничить законодательными нормами», — резюмировал Руслан Исаев.

Ранее сообщалось о том, что в результате стрельбы в городе Уайнона американского штата Техас один человек погиб и несколько пострадали.