«У бандитов ничего не получилось»: премьер ЦАР рассказал ФАН о ситуации на фронте

Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада посетил город Боали и наградил бойцов FACA, отличившихся во время боев с вооружёнными группировками.

Визит высокопоставленных политиков приурочили к торжеству по случаю вручения государственных наград военнослужащим 6-го пехотного батальона армии ЦАР, находящегося в постоянном контакте с противником. Помимо премьера на линию соприкосновения прибыли глава Минобороны Мари Ноэль Койяра и министр внутренних дел Анри Ванзе Лингисара.

«Мы выступаем от имени президента республики, — уточнил Нгребада, — с благодарностью нашим солдатам, сражающимся на фронте в Боали. На данный момент вы сами видите обстановку: боевики неоднократно пытались захватить город и продолжить наступление на столицу».

Активные военные действия здесь практически не прекращаются с декабря прошлого года.

«Благодаря нашим бойцам у бандитов ничего не получилось. Мы приехали наградить их за храбрость и самоотдачу, за защиту страны и населения. Я также хочу поблагодарить наших партнеров, помогающих нам создать демократическое общество. Наш партнер Российская Федерация помогает FACA в борьбе с бандитами», — подчеркнул премьер.

После напутственного слова и раздачи провизии состоялось торжественное построение 6-й пехотной бригады, где Фирмен Нгребада вручил всем бойцам медали за храбрость и доблесть, проявленные в боях с бандитскими группировками. Военнослужащие оценили поступок политика.

«Я очень горжусь тем, что прямо во время боевых действий уважаемый премьер-министр приехал сюда и отметил наши успехи. Я очень горд этой безусловно заслуженной награде. Большое спасибо», — сказал награжденный защитник республики.

На протяжении последних двух недель направление Боали – Бесембеле было одним из самых напряженных на всей линии фронта. Подконтрольные бывшему президенту ЦАР Франсуа Бозизе группировки выбрали тактику партизанской войны: с засадами и вылазками на территорию, занимаемую правительственными силами. Это привело к тому, что зону боевых действий покинуло практически все гражданское население, за исключением разве что семьи фермера Жорджа, у которого из-за бытовой травмы развилась гангрена.

«Когда пришли бандиты, вся наша деревня разбежалась. Люди ушли в джунгли, но я из-за своей ноги не мог двигаться, поэтому мы с семьей спрятались в доме. Мы голодали, никуда не выходили, это было очень тяжело. Потом начались бои. Спустя еще какое-то время пришли русские. Они нас поддержали и заметили, что у меня гниет нога, занялись ее лечением», — объяснил местный житель.

Он подчеркнул, что российские специалисты оказали не только медицинскую, но и материальную помощь.

«Русские нас кормят, постоянно привозят воду и консервы. Несколько раз приходил врач, откачивал гной из раны, перевязывал ногу и давал какие-то таблетки. Я быстро пошел на поправку. До сих пор мы живем благодаря русским. Они очень помогают, хотя мы для них никто. Русские принесли мир в нашу страну, они помогают нашей армии стать сильней и выдворить группировки с территории ЦАР», — заметил Жордж.

Сейчас линией фронта на указанном направлении считается мост через озеро в нескольких километрах от города Боали. С одной стороны там располагаются военнослужащие FACA, которых активно поддерживают инструкторы из РФ, а с другой — несколько вооруженных группировок. В настоящий момент градус напряженности на передовой снизился, однако противник все равно время от времени устраивает обстрелы и пытается прощупать оборону армии республики.

«Я хотел бы поблагодарить наших российских товарищей за ту неоценимую помощь, которую они нам оказывают. Я благодарю русских от имени президента Туадера, министра обороны Койяры и от Главного штаба армии. Такое взаимодействие показывает, что двусторонние отношения развиваются. Нашим противником выступают объединенные группировки бандитов под началом экс-президента Бозизе», — рассказал полковник 6-го пехотного батальона FACA Уалу Теуфиль.

По его словам, армия успешно освобождает территории от боевиков в рамках контрнаступления и немаловажную роль в этом сыграли российские инструкторы, которые постоянно консультируют центральноафриканских военачальников:

«Боевики приехали из районов, граничащих с Чадом, Камеруном и Суданом. Помимо этого, есть отдельные группы и, собственно, клан Бозизе. Они действуют как коалиция. У противника много бойцов, он находится буквально в пяти километрах от нас. И если бы не русские, которые нам постоянно помогают советами, тактикой, то все могло бы сложиться совсем иначе. Мы видим наших партнеров и у нас появляется мотивация. Пока на фронте спокойно, но противник время от времени устраивает провокации и спорадические, беспокоящие обстрелы. Если бы наши партнеры помогли с дополнительными силами, то мы бы очистили всю страну от бандитов».

Развитие успеха FACA на этом и других направлениях может быть обусловлено стартом полного перестроения структуры вооруженных сил страны. Высшее командование Центральноафриканской Республики приняло решение о создании нескольких отдельных гарнизонов с мобильными группами, обеспечивающими усиление войск, что называется, на самых горячих направлениях. О перспективах реформирования вооруженных сил корреспондентам ФАН подробно рассказала министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра:

«В первую очередь восстановление армии происходит на основании того, что мы называем «Национальным планом обороны». Он был разработан руководящим составом армии и утвержден главой государства. Реформирование армии происходит на основании этого плана. Первый пункт заключается в том, что президент хочет сделать армию максимально близкой к населению. Раньше все вооруженные силы находились в столице и когда возникали проблемы, подразделения надо было оправлять в регионы».

По ее словам, преобразование ВС республики на данном этапе является одной из главных задач правительства, которую поставил лидер страны Фостен-Арканж Туадера.

«Президент запланировал создание четырех гарнизонов: на востоке, в центральной части, на западе, и, конечно же, усиление гарнизона в Банги. В каждом подразделении будут батальоны, способные решать поставленные задачи на отдельно взятых территориях. Это главный приоритет, который позволит нам обеспечить одновременное наличие нескольких зон обороны, а также разрешить все вопросы безопасности, в особенности вблизи границ», — объяснила министр.

Однако такой трудоемкий процесс не мог начаться без использования опыта союзников, в частности армии России.

«Я хочу воспользоваться возможностью и от всей души поблагодарить министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, с которым мы подписали соглашение по инициативе наших президентов. Это позволило направить в ЦАР военных инструкторов и повысить квалификацию наших солдат. Первоначальную подготовку они проходят у экспертов Европейского союза, с которыми у нас тоже есть договор. Далее их обучают специалисты из России, которые дают военнослужащим навыки владения стрелковым оружием. Мы от всей души благодарим Москву за эту помощь, а также за поддержку в виде поставок амуниции», — заключила Койяра.

В будущем реформирование армии должно создать все необходимые условия для развития наступления и освобождения от боевиков всей территории Центральноафриканской Республики. Сейчас же правительственные подразделения активно действуют в направлениях Боали – Бесембеле, Гримари – Бомбари и Писса – Мбаики.