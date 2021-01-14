Онищенко оценил идею главы Сахалина «помечать» бейджами привившихся от COVID-19

Геннадий Онищенко раскритиковал идею главы Сахалина «помечать» бейджами привившихся от COVID-19. Ранее губернатор Сахалинской области пообещал выдавать жителям, привившимся от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», специальные бейджи, которые дадут право не носить медицинские маски. Это предложение сложно отнести к разумным, такое мнение в комментарии ФАН высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко.

Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале сообщил о начале вакцинации от коронавирусной инфекции в регионе и выступил с революционным предложением: «помечать» специальными бейджами всех привившихся.

«Людям, которые будут проходить вакцинацию, мы предложим бейджик — специальный документ, который они смогут носить вместо маски. По этому поводу будет сделано специальное объявление Роспотребнадзора», — заявил глава региона.

Инициатива уже стала темой шуток, а также критики в социальных сетях. Предложение разрешить привившимся от коронавируса не носить маски раскритиковал и Геннадий Онищенко.

«Мировая эпидемиологическая практика не имеет такого «опыта», он некорректен ни с какой точки зрения, — отметил парламентарий в комментарии ФАН. — Даже если эти бейджи не будут подделывать, толку от них мало. Мы же после прививки не измеряем, какой у человека иммунитет, сколько у него антител и так далее. Кроме того, не стоит забывать, что не менее 5% населения в силу особенностей организма вообще не реагирует на вакцины».

Политик отметил, что в идеале людей нужно побуждать вакцинироваться не посулами разрешить не носить маски, а напирая на их сознательность.

«А то мы привыкли, чтобы за каждым бегал полицай. Так что идея с бейджами очень спорная. Видимо, это инициатива начинающих, которые впервые с интересом погружаются в практическую эпидемиологию», — с юмором отметил Геннадий Онищенко.

Напомним, с 18 января в России стартует массовая вакцинация отечественной вакциной от COVID-19 «Спутник V». До конца января в гражданский оборот планируется выпустить более двух миллионов доз вакцины. Вакцинацию первой начала Москва, получить прививку уже можно также в Санкт-Петербурге и других городах. Всего в России, по данным Российского фонда прямых инвестиций, «Спутником V» уже привито более 1,5 миллиона человек.