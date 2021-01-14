Президент Туниса обсудил вопросы борьбы с COVID-19 c представителем ВОЗ

Тунис, 14 января. Президент Туниса Каис Саид и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ив Сутейран обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса нового типа (COVID-19), сообщает издание All Africa.

По информации СМИ, встреча прошла в минувший понедельник, 11 января 2021 года. Глава североафриканского государства подчеркнул важность равномерного распределения вакцины от опасного заболевания между странами без учета их экономических и финансовых возможностей.

Сутейран отметил готовность международной организации обеспечить скорейшие поставки препарата от COVID-19 в координации с властями Туниса, говорится в пресс-релизе президента республики. Кроме того, Каис Саид отметил необходимость соблюдения всех научных стандартов.

«Ликвидация этой пандемии отдельными государствами не обезопасит их, если этого не произойдет во всех странах», — подчеркнул политик.

Согласно последним данным ВОЗ, общее число зафиксированных случав коронавируса нового типа достигло 164 936, из них летальным исходом закончились 5 343.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Каис Саид призвал ООН устранить причины конфликтов между странами, так как боевые действия угрожают безопасности во всем мире.