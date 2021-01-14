Россия перекроила газовый рынок планеты благодаря Восточному маршруту Севморпути

Восточный маршрут Северного морского пути, навигация по которому раньше была предельно затруднена в зимние месяцы, в 2021 году впервые используется в полную силу — и пока даже без ледокольной проводки, которую планируют подключить с начала февраля. Такой эксперимент стал возможным благодаря двум моментам: наличию у России специализированных танкеров-газовозов ледового класса, обслуживающим арктические месторождения, и многолетним усилиям нашей страны по развитию навигации по Севморпути.

Что сулит России широкое использование Восточного маршрута Севморпути — в материале ФАН.

Трое смелых

5 января из арктического порта Сабетта на Ямале направлением на Юго-Восточную Азию вышел танкер «Кристоф де Маржери», а вслед за ним, днем позже, — однотипный газовоз «Николай Евгенов». Навстречу им из китайского Тяньцзиня двинулся танкер «Николай Зубов», который следует в Сабетту.

Все три танкера-газовоза имеют высокий ледовый класс Arc7, позволяющий им самостоятельно ходить в сплоченных однолетних арктических льдах при толщине последних до 1,4 м в зимнее-весеннюю навигацию, с эпизодическим преодолением плотных ледяных перемычек набегами. Что интересно, свои январские рейсы газовозы осуществляют без ледокольной проводки. Управление их движением ведется дистанционно с помощью автоматизированной системы управления Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот». Предприятие круглосуточно предоставляет идущим во льдах судам информацию о ледовой и навигационной обстановке в акватории Севморпути.

Ледокольную проводку на Восточном маршруте намереваются подключить уже в феврале, когда там планово ухудшатся ледовые условия. В «Атомфлоте» уже сообщили, что в ближайшее время смогут обеспечить такую сверхраннюю проводку судов с помощью своих атомных ледоколов. Если эти планы осуществятся, то 2021-й станет практически первым годом, когда Восточный маршрут Севморпути превратится в постоянно действующий, круглогодичный торговый путь.

Пока движение «Кристофа де Маржери», «Николая Евгенова» и «Николая Зубова» идет по намеченному плану. Согласно сведениям системы Marinetraffic, первые два судна уже выходят из Восточно-Сибирского в Чукотское море, а «Зубов» успешно прошел море Лаптевых и приближается к Сабетте.

Если до конца их маршрута не возникнет никаких осложнений, то путь от этого российского порта до китайского порта Далянь танкеры смогут пройти за 21 день — против 36 дней, которые потребовались бы им в случае использования маршрута вокруг Европы, через Суэцкий канал и в обход Азии через Малаккский пролив. Столь резкое сокращение времени, а также использование Севморпути позволяют не только избежать оплаты прохода через Суэцкий канал, но и серьезно сэкономить на фрахте самого танкера.

Кроме того, на решение владельца газовозов, компании «Новатэк», начать активное использование Восточного маршрута повлияла еще одна ситуация — форменная «катастрофа» с ценами на природный газ, которая произошла в Юго-Восточной Азии в конце прошлого и в начале нынешнего года.

Азия бьет Европу

Прошедший 2020 год стал по-настоящему кризисным для рынка природного газа. После начала ограничительных мер, связанных с пандемией нового коронавируса, рухнул рынок нефтяных котировок, который тут же «потянул» за собой вниз и цены на голубое топливо. Причем падение цен на газ было даже более существенным, поскольку среди торговцев им нет картельного соглашения, похожего на нефтяной ОПЕК.

«Вакханалия покупателей», которые на таком кризисном рынке газа бросились диктовать предельно низкие цены, продолжалась почти полгода — с апреля по октябрь. Однако уже в ноябре-2020 стало очевидным, что «зима придет по расписанию», а у большого количества покупателей просто нет зимних резервов газа: увлекшись поиском самых низких рыночных цен, они просто не создали необходимых запасов.

Особенно печальной оказалась ситуация в Юго-Восточной Азии. Там, в отличие от Европы, нет разветвленной сети подземных газовых хранилищ, которые в моменты увеличенного потребления выступают своеобразным буфером, позволяющим «пересидеть» период высоких цен на топливо. Как следствие, на рынках ЮВА уже в декабре 2020 года спотовая цена природного газа достигла 1000 долларов за 1 тыс. кубических метров, а в январе даже были отмечены цены в 1200 долларов — практически впятеро дороже, чем на европейском рынке.

«Дефицит природного газа в Японии, Южной Корее и Китае имеет схожие масштабы, хоть и определяется различными факторами, — прокомментировал в интервью ФАН главный редактор отраслевого журнала «Газпром» Сергей Правосудов. — Так, в Японии повышенный спрос на природный газ вызван существующими после Фукусимы ограничениями на развитие атомной энергетики. В Южной Корее СПГ является одним из главных энергоносителей, так как присутствует нерешенный вопрос разделения полуострова на две части, причем Южная Корея фактически сообщается с миром только по морю».

Что касается Китая, там в действие вступает еще один фактор: на фоне политических разногласий с Канберрой Пекин ввел масштабную программу отказа от австралийского угля, добавил собеседник ФАН. Это тут же подстегнуло потребление его заменителей, главным из которых стал природный газ.

По мнению эксперта, в конце 2020 — начале 2021 года сложилась парадоксальная в прошлом, но наблюдаемая сегодня ситуация, когда мощный рост цен на природный газ тут же вызвал рост цен на мазут, уголь и все прочие заменители голубого топлива.

«Такой огромный рост цен на природный газ, потянувший за собой даже нефть, стал видимой иллюстрацией уже давно проговариваемой идеи — мы все больше погружаемся в «эпоху газа», когда природный газ возьмет на себе функцию «привязки цен», которую раньше выполняла нефть», — заключил Сергей Правосудов.

Украина с Польшей кусают локти

Действительно, «эпоха газа» только начинается: широкое распространение технологии СПГ делает газовый рынок глобальным, и рост цен в одном из регионов тут же разворачивает все мировые газовые потоки. Это одно из главных преимуществ России: с помощью Севморпути наша страна может перебрасывать нужные объемы природного газа между отдельными региональными рынками, легко уходя от «вакханалии продавцов», свидетелями которой мы стали в 2020 году.

К примеру, тот же «Новатэк», являясь основным оператором перевозок СПГ по Севморпути, может перенаправить часть своих объемов в Азию, сняв их с долгосрочных контрактов по Европе с разрешения клиентов, предложив им взамен трубопроводный газ «Газпрома» и разделив с последним прибыль от своих сделок в Азии.

Нетрудно догадаться, что такое сотрудничество выводит из игры всех «сидельцев на трубе» из числа небольших восточноевропейских стран — Украина, Польша и ряд других стран, что называется, кусают локти. Газовый рынок стал глобальным — Россия благодаря своим усилиям в Арктике получила мощные инструменты для участия в этой мировой игре по новым правилам.