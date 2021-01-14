Актер Юрий Стоянов записал свой первый музыкальный альбом

Москва, 14 января. Актер Юрий Стоянов готовит к выпуску альбом романсов собственного сочинения. Релиз должен состояться 25 января.

Как сообщили в пресс-службе компании «М-Продакшн», запись альбома уже завершилась. Пластинка будет включать 11 композиций. Слова и музыку почти ко всем из них написал сам Стоянов.

«Среди них композиции, которые артист написал в юности, более десяти лет назад, а также песни, записанные в период пандемии», — сообщили в пресс-службе.

Юрий Стоянов рассказал, что альбом посвятил жене Елене, дочерям, матери, друзьям, а также покойному коллеге по «Городку» Илье Олейникову. Веселых песен на пластинке практически нет. Единственная композиция в альбоме, которую написал не Стоянов, носит название «Актерский цех», передает ТАСС.

Ранее в беседе с ФАН Юрий Стоянов рассказал, что никогда не работает на Новый год. Он также признался, что обычно на его новогоднем столе появляется одно крайне нетрадиционные блюдо.