Москва, 14 января. России удалось достойно выйти из инцидента с высадкой греческого спецназа на борт своего корабля в Средиземном море.

Инцидент произошел 3 января. Группа греческих солдат связалась с капитаном корабля «Адлер», и приступила к поиску запрещенных грузов на борту, включая оружие для Ливии. Ничего не найдя, военнослужащие Греции покинули корабль. Ситуацию прокомментировал полковник в отставке и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Он обратил внимание на то, что греческие силы находились под влиянием разведки США, передает его слова «360». Задержание и обыск были заранее спланированной провокацией, которая несет политический и военный подтекст. НАТО пытается приписать России поставку вооружения в Ливию.

«К россиянам, конечно, особое внимание», — заметил он.

Западу следует предоставить какие-либо доказательства, однако их обнаружено не было, заметил Баранец. Россия фактически «утерла нос», американской разведке, доказав, что внутри нет никакого оружия.

Ранее бывший сенатор Франц Клинцевич резко отреагировал на произошедшее. Он заметил, что Россия может симметрично ответить на подобные выпады.