«Ему нравилась Россия»: Сатановский оценил кандидата на пост главы ЦРУ

Москва, 14 января. Экс-посол США в России Уильям Бернс на посту главы ЦРУ будет делать гадости безо всякого удовлетворения. Такое заявление сделал политический аналитик Евгений Сатановский.

Политолог высказался о кандидатуре Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ. Избранный президент США Джо Байден выдвинул на эту должность бывшего посла в России. Сатановский оценил способности дипломата. По мнению аналитика, Бернс является очень эрудированным дипломатом. Эксперт напомнил, что американец хорошо знает русский язык.

«Ему нравилась Россия», — написал Сатановский в своем Telegram-канале «Армагеддоныч».

Бернс запомнился политологу как последний настоящий американский посол в РФ «высокого профессионального уровня». Дипломат, вероятно, будет делать гадости против России, но без особого удовольствия, считает эксперт.

Новым главой ЦРУ станет умный, хладнокровный и опытный человек, который великолепно знает РФ. Назначение Бернса послужит хорошей проверкой для российской контрразведки, заключил Сатановский.

Политолог ранее прокомментировал перспективы действующего президента США Дональда Трампа в политике. Американский лидер может столкнуться с серьезными проблемами по истечении полномочий главы государства.