Яна Рудковская рассказала, о чем разговаривает с Трусовой

Москва, 14 января. Музыкальный продюсер Яна Рудковская подружилась с фигуристкой Александрой Трусовой, которая тренируется у ее супруга Александра Плющенко. У них есть общие темы для разговора.

Светская львица устроила в своем Instagram рубрику «Вопрос-ответ». В сторис у нее спросили об отношениях с Трусовой: «Часто общаетесь с Сашей Трусовой? О чем можете поговорить, кроме фигурного катания?».

Рудковская подтвердила, что хорошо общается с 16-летней спортсменкой. Трусова любит собак и балет, указала супруга Плющенко.

«У нее прекрасные родители. Папа — спортсмен! Наш человек! А еще мне нравится ее домик и пруд с утками», — добавила продюсер.

Также Рудковская призналась, что на Олимпийских играх 2018 года она болела за Евгению Медведеву, а ее супруг — за Алину Загитову, которая в итоге взяла олимпийское золото.

Полгода назад Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе. Сейчас спортсменка занимается в академии у Плющенко. Недавно тренер показал, в каких условиях живут его подопечные. Для фигуристов, тренирующихся у Евгения, построены роскошные коттеджи, также на территории комплекса есть баня и каток.