«Россия разочарована»: дипломат об игнорировании ЕС водной блокады Крыма

Москва, 14 января. Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский выразил сожаление по поводу отсутствия реакции Евросоюза на нарушение Киевом прав человека.

По словам дипломата, российская сторона разочарована молчанием ЕС и Совета Европы в связи с действиями Киева. После воссоединения Крыма с РФ власти Украины полностью перекрыли Северо-Крымский канал, который являлся главным источником питьевой воды для двух миллионов человек, напомнил Солтановский.

«Киев на деле пытается задушить Крым посредством водной блокады полуострова», — подчеркнул он.

Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма Александр Молохов призвал ООН «очнуться» и положить конец водной блокаде Крыма. Структуры международной организации должны взяться за выполнение возложенных функций, сказал он.