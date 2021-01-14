Кулеба заявил, что Украина не ощущает напряжения в отношениях с США

Киев, 14 января. Украина не ощущает напряженности в отношениях с США после введенных американской стороной санкций за вмешательство в президентские выборы.

Об этом рассказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, трансляция выступления которого велась в Facebook МИД государства. По его словам, Киев не вмешивался во внутренние дела Соединенных Штатов и не намерен этого делать. Таким образом он прокомментировал введенные против украинцев и компаний страны санкции.

«Относительно какого-то напряжения в двусторонних отношениях (с США — Прим. ред.). Нет, мы его не ощущаем», — подчеркнул Кулеба.

Ранее политолог Владислав Ганжара раскритиковал планы британского посольства оказать финансовую поддержку в «реинтеграции» Крыма и Донбасса.