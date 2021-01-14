Экономист оценила рекордное падение транзита российского газа через Украину

«Нафтогаз» беспокоится о будущем, ведь, когда запустят «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока» в Европе, Россия получит возможность полностью прекратить транзит газа через Украину. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Сокращение транзита

В 2020 году транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины достиг минимального показателя за последние 30 лет. Такое неутешительное для украинской общественности заявление сделал генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Он напомнил, что в прошлом году «Газпром» сократил транзит газа через Украину на 38%, до 55,8 млрд куб. м. При этом российская госкорпорация заплатила за мощности в размере 65 млрд куб. м, поскольку в контракте присутствует норма «качай или плати».

«С другой стороны — (55,8 млрд куб. м) это наименьший показатель за последние 30 лет», — сообщил Макогон.

Страх Украины

Наталья Мильчакова выразила мнение, что Украине точно не стоит жаловаться на падение объемов транзита российского газа, потому что Россия заплатила заранее за прокачку топлива на 65 млрд кубометров в 2020 году. Фактически через Украину РФ поставила в Европу только 55,8 млрд кубометров.

«Это почти на 17% меньше запланированного и заранее оплаченного объема. Но «Нафтогаз» беспокоится о будущем, ведь, когда запустят «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока» в Европе, Россия получит возможность полностью прекратить транзит газа через Украину и единственное, что ее будет сдерживать, — это условия подписанного контракта на транзит топлива», — пояснила эксперт.

По ее словам, сотрудничество Москвы с Киевом уже налажено, так как контракт на транзит российского газа через Украину подписан двумя странами и действует до 2025 года. Теоретически не исключено, что Украина когда-нибудь возобновит прямые закупки российского топлива, особенно в период холодов, когда восточноевропейские государства сокращают объем поставляемого на Украину по реверсу газа.

«Но для этого нужно, чтобы Украина в газовом вопросе руководствовалась прежде всего экономической выгодой, а не политической конъюнктурой», — заключила собеседница ФАН.

Ранее Международный валютный фонд выпустил прогноз о вымирании Украины. Численность населения страны в ближайшие годы может сократиться на миллион человек.