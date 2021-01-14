Клинцевич рассказал о нечестной игре США в отношении «Северного потока — 2»

Москва, 14 января. США играют нечестно, угрожая санкциями другим государствам из-за их участия в строительстве «Северного потока — 2», заявил экс-сенатор Франц Клинцевич.

Руководитель Российского союза «Ветераны Афганистана» Франц Клинцевич в интервью iReactor отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты оказывают сильное давление на РФ, и это можно назвать коллективным заговором, организованным американскими элитами.

«Во-первых, мы серьезно мониторим это (ситуацию с «Северным потоком — 2». — Прим. ФАН). Во-вторых, вне всякого сомнения, мы не позволим, чтобы с нами так обращались. В-третьих, давление идет колоссальное, и Россия в состоянии многие вещи порешать, в том числе и строительство оставшихся 150 км», — резюмировал эксперт.

Он отметил, что понимая подход западных специалистов и зная о коллективном заговоре и нечестной конкуренции со стороны Америки, в России должны получить правовую оценку и ряд организационных мероприятий в отношении стран, компаний и должностных лиц, «нарушающих здравый смысл». Клинцевич выразил уверенность в том, что в РФ однозначно не оставят без внимания подобную несправедливость.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало комментарии по ситуации ведущих российских политологов. По мнению специалистов, РФ стоит активно развивать другие экономические и политические проекты.