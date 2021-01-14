Актер Гогунский рассказал о личной жизни после второго развода

Москва, 14 января. Исполнитель роли Кузи в сериале «Универ» Виталий Гогунский рассказал, как строится его личная жизнь после развода с моделью Ириной Маирко.

Брак актера со второй супругой продлился всего два года, хотя их отношения начались задолго до свадьбы. В 2010 году на свет появилась дочь пары, которую назвали Милана. После развода в личной жизни Гогунского не все радужно.

«У меня в жизни сейчас любимая женщина — это творчество. Дочка является моей музой, и я все, что сейчас делаю, я делаю для того, чтобы быть ей и примером, и опорой, и поддержкой, чтобы она гордилась», — рассказал актер на YouTube-шоу «Алена, блин!».

Гогунский уверен, что дочь его сильно любит, поэтому он надеется что у них с Миланой все будет хорошо. В целом же тема отношений с ребенком является для актера очень болезненной.

В прошлом году Ирина Маирко на одной из телепередач рассказала, что Гогунский после развода не общается с дочерью. Кроме того, модель обвинила бывшего мужа в неуплате алиментов. Актер, признался, что алименты действительно не выплачивает, рассказав при этом о неких договоренностях с экс-супругой.