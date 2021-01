Чемпион, жертва доноса, ветеран ВВС: кого в США преследуют за поддержку Трампа

Охота на ведьм продолжается: в США объявили «монстрами» добропорядочных граждан, вся вина которых состояла лишь в том, что они попытались публично поддержать действующего президента Дональда Трампа и заявить, что выборы были украдены демократами. Итак, кто же эти «монстры», выступившие в защиту Трампа, которых заклеймили американские либеральные медиа?

Основная часть тех, кого демократы называют «монстрами», «варварами», «бешеной толпой» и так далее, на самом деле являются нормальными налогоплательщиками, представляющими средний класс американского общества.

Один из тех, кто подвергся репрессиям, — Клит Келлер, американский пловец, победитель летних Олимпийских игр 2000 и 2004 годов. Келлер выступал вместе с такими суперзвездами, как Майкл Фелпс и Райан Лохте.

Сегодня спортивного героя Америки Келлера обвиняют в участии в беспорядках в Капитолии 6 января, поскольку спортсмена (явно по доносу) опознали на видео. На видео из Капитолия кто-то заметил человека в куртке сборной США, в котором позже узнали Келлера. Затем было подтверждено, что это именно он.

38-летний спортсмен не проявлял какой-либо агрессии. Однако Келлер, который выиграл пять олимпийских медалей по плаванию, в том числе два золота в эстафете, согласно судебным документам, обвиняется в участии в беспорядках, сообщает Fox News. Остается надеяться, что он отделается достаточно мягким наказанием, в отличие, например, от сына судьи из Бруклина, который может сесть на 10 лет.

В ФБР подтвердили, что после событий у Капитолия 6 января был задержан некий Аарон Мостофски, который, по версии источников, участвовал беспорядках. Аарон прославился благодаря лохматой меховой куртке, по которой его опознали. Аарон Мостофски — сын судьи бруклинского суда Шломо Мостофски. 34-летнему Аарону предъявлено четыре обвинения, включая кражу государственного имущества и незаконное проникновение на охраняемую территорию. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кража государственного имущества выражалась в том, что, когда по доносам доброхотов идентифицировали участников событий 6 января, Аарона заметили в полицейском жилете, а также с полицейским щитом. Эти якобы «украденные» предметы, которые Аарон подобрал на полу и с которыми он ходил по Капитолию, были оценены в сумму немного превышающую две тысячи долларов.

Во время событий у Капитолия Аарон Мостофски дал интервью NY Post, в котором сказал, что считает выборы украденными. Он также отметил, что, протестуя против фальсификаций, он осуществлял свои права.

Ветерана ВВС арестовали за участие событиях у Капитолия после звонка в ФБР его бывшей жены. Отставного офицера ВВС 53-летнего Ларри Ренделла Брока из Техаса арестовали по обвинению в «захвате» здания Капитолия в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа. Арест был произведен после звонка в ФБР бывшей жены Брука, с которой он состоял в браке 18 лет.

Женщина на фото опознала бывшего мужа, который был в военной форме с нашивками и летном шлеме. Брока обвинили в умышленном насильственном проникновении в государственное учреждение и в нарушении общественного порядка. Следователи предъявили ему обвинения после того, как сравнили его фото на водительских правах с фотографиями в здании Капитолия. Брока сфотографировали бродящим по палате Сената, никаких насильственных действий он при этом не совершал.

Одной из арестованных сторонниц Дональда Трампа, принимавшей участие в событиях в Капитолии, оказалась владелица цветочного магазина из штата Техас Дженни Кадд, экс-кандидат в мэры города Мидленд. Опубликованная Кадд видеозапись протестов у Капитолия набрала в Facebook более трех миллионов просмотров, прежде чем была удалена администраторами соцсети.

