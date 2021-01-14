Чемпион, жертва доноса, ветеран ВВС: кого в США преследуют за поддержку Трампа

Охота на ведьм продолжается: в США объявили «монстрами» добропорядочных граждан, вся вина которых состояла лишь в том, что они попытались публично поддержать действующего президента Дональда Трампа и заявить, что выборы были украдены демократами. Итак, кто же эти «монстры», выступившие в защиту Трампа, которых заклеймили американские либеральные медиа?

Основная часть тех, кого демократы называют «монстрами», «варварами», «бешеной толпой» и так далее, на самом деле являются нормальными налогоплательщиками, представляющими средний класс американского общества.

Олимпийский чемпион

Один из тех, кто подвергся репрессиям, — Клит Келлер, американский пловец, победитель летних Олимпийских игр 2000 и 2004 годов. Келлер выступал вместе с такими суперзвездами, как Майкл Фелпс и Райан Лохте.

Сегодня спортивного героя Америки Келлера обвиняют в участии в беспорядках в Капитолии 6 января, поскольку спортсмена (явно по доносу) опознали на видео. На видео из Капитолия кто-то заметил человека в куртке сборной США, в котором позже узнали Келлера. Затем было подтверждено, что это именно он.

38-летний спортсмен не проявлял какой-либо агрессии. Однако Келлер, который выиграл пять олимпийских медалей по плаванию, в том числе два золота в эстафете, согласно судебным документам, обвиняется в участии в беспорядках, сообщает Fox News. Остается надеяться, что он отделается достаточно мягким наказанием, в отличие, например, от сына судьи из Бруклина, который может сесть на 10 лет.

10 лет тюрьмы за меховую куртку

В ФБР подтвердили, что после событий у Капитолия 6 января был задержан некий Аарон Мостофски, который, по версии источников, участвовал беспорядках. Аарон прославился благодаря лохматой меховой куртке, по которой его опознали. Аарон Мостофски — сын судьи бруклинского суда Шломо Мостофски. 34-летнему Аарону предъявлено четыре обвинения, включая кражу государственного имущества и незаконное проникновение на охраняемую территорию. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кража государственного имущества выражалась в том, что, когда по доносам доброхотов идентифицировали участников событий 6 января, Аарона заметили в полицейском жилете, а также с полицейским щитом. Эти якобы «украденные» предметы, которые Аарон подобрал на полу и с которыми он ходил по Капитолию, были оценены в сумму немного превышающую две тысячи долларов.

Во время событий у Капитолия Аарон Мостофски дал интервью NY Post, в котором сказал, что считает выборы украденными. Он также отметил, что, протестуя против фальсификаций, он осуществлял свои права.

Жена сдала мужа ФБР

Ветерана ВВС арестовали за участие событиях у Капитолия после звонка в ФБР его бывшей жены. Отставного офицера ВВС 53-летнего Ларри Ренделла Брока из Техаса арестовали по обвинению в «захвате» здания Капитолия в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа. Арест был произведен после звонка в ФБР бывшей жены Брука, с которой он состоял в браке 18 лет.

Женщина на фото опознала бывшего мужа, который был в военной форме с нашивками и летном шлеме. Брока обвинили в умышленном насильственном проникновении в государственное учреждение и в нарушении общественного порядка. Следователи предъявили ему обвинения после того, как сравнили его фото на водительских правах с фотографиями в здании Капитолия. Брока сфотографировали бродящим по палате Сената, никаких насильственных действий он при этом не совершал.

Экс-посол Макфол против цветочницы

Одной из арестованных сторонниц Дональда Трампа, принимавшей участие в событиях в Капитолии, оказалась владелица цветочного магазина из штата Техас Дженни Кадд, экс-кандидат в мэры города Мидленд. Опубликованная Кадд видеозапись протестов у Капитолия набрала в Facebook более трех миллионов просмотров, прежде чем была удалена администраторами соцсети.

This is Jenny Cudd from Midland, Texas. She recently ran for mayor. https://t.co/ACb9legCuN — Rex Chapman???????? (@RexChapman) January 8, 2021

По данным Министерства юстиции США, Кадд предъявлено два обвинения. Посадить женщину, которая пыталась воспользоваться своими гражданскими правами, яростно призывал и бывший американский посол в России Майкл Макфол.

«Арестуйте ее. Судите ее», — написал Макфол на своей странице в Twitter.

Деррик Эванс

Член Палаты делегатов штата Западная Вирджиния Деррик Эванс, которого арестовали после событий 6 января у Капитолия, вынужден был подать в отставку. Ранее Эвансу были предъявлены обвинения в проникновении на закрытую территорию, насильственном вторжении и нарушении общественного порядка. Эванса опознали по фото и видео, на которых были запечатлены люди, прорвавшейся через дверь на Капитолийском холме.

Деррик Эванс стал одним из трех участников штурма Капитолия, арестованных после публикации фото и видео с самыми яркими участниками событий 6 января — «викинга» Джейкоба Энтони Стейси, а также Адама Джонсона, запечатленного, когда он нес кафедру спикера Палаты представителей.

Ник Окс

Согласно заявлению властей, по итогам событий у Капитолия был арестован, но затем отпущен до суда Ник Окс — лидер гавайского подразделения организации Proud Boys. 6 января Окс выложил в Twitter фотографию с подписью «Привет из столицы», на которой он был запечатлен с сигаретой внутри Капитолия.

Окса обвиняют в незаконном проникновении, попытке сорвать заседание Конгресса и воспрепятствовать свободному входу и выходу в здание. По заявлению властей Окс был арестован 7 января в международном аэропорту Гонолулу. Он был освобожден из тюрьмы 11 января до следующего судебного заседания, назначенного на 27 января. Отметим, Twitter-аккаунт Окса заблокирован — так же, как и президента США Дональда Трампа.

Эндрю Уильямс

Согласно судебным документам, пожарный из Флориды Эндрю Уильямс был арестован по подозрению в незаконном проникновении в закрытое здание и хулиганстве на территории Капитолия. Основанием для преследования стала фотография, на которой пожарный, находившийся в здании Капитолия в шляпе с надписью Trump 2020, указывал на плакат с изображением спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Лейтенанта лишают работы

Офис шерифа округа Беар в Техасе выясняет, нарушила ли лейтенант пенитенциарного учреждения Роксана Матай закон во время посещения митинга сторонников Трампа, который проходил у Капитолия 6 января. Ранее шериф Техаса объявил, что он сообщил об одном из своих лейтенантов в ФБР после того, как Матай опубликовала в соцсетях свои фотографии у Капитолия. Шериф округа Бексар Хавьер Салазар сказал, что 46-летняя лейтенант Роксана Матай имела право присутствовать на митинге, но он расследует, не нарушила ли она при этом закон. Шериф сообщил, что, если факт нарушений подтвердится, Матай получит административное взыскание за неподобающее поведение и будет уволена.

Случайно попавшиеся полицейские

Двум офицерам полиции Вирджинии предъявлены федеральные обвинения в участии в беспорядках в Капитолии. Сержанту Томасу Робертсону и офицеру Джейкобу Фрекеру предъявили обвинения в незаконном проникновении в запретную зону, насильственных действиях и нарушении общественного порядка на территории Капитолия.

Согласно уголовному делу, Робертсон и Фрекер были сфотографированы в здании Капитолия перед статуей, причем один из них показывал на скульптуру пальцем, а другой делал непристойный жест. В это время полицейские не находились при исполнении служебных обязанностей. Робертсон пояснил, что они с Фрекером находились в задней части здания Капитолия и не видели никаких беспорядков, насилия или применения слезоточивого газа.

«Полиция Капитолия разрешила нам там находиться, нам выдали бутылки с водой и сказали, куда мы можем пойти, а куда нет», — пояснил Робертсон.

Оба офицера были отправлены в административный отпуск, в отношении них проводится расследование, сообщает филиал CBS WDBJ. При этом Робертсон обвинил в происшедшем левые силы и либеральную прессу, поддерживающую исключительно демократов.

Убийство ветерана ВВС

Если все вышеперечисленные граждане рискуют тюремным заключением или потерей работы и огромными штрафами, то ветеран ВВС США Эшли Бэббитт просто лишили жизни. Ее застрелил один из сотрудников охраны Капитолия, в настоящий момент в отношении стрелявшего ведется расследование, он временно отстранен от работы.

Бэббитт, вся вина которой состояла в том, что она поддерживала Трампа, сполна отдала свой долг Соединенным Штатам. Она 14 лет служила в ВВС США, четыре раза была в дальних командировках, в том числе на Ближнем Востоке. Обстоятельства, при которых Бэббитт получила огнестрельное ранение, расследуются.

Репрессии против сторонников действующего президента уже не вызывают удивления на фоне решения Палаты представителей США подвергнуть Дональда Трампа процедуре импичмента. Основанием для этого решения стало предъявленное Трампу обвинение в подстрекательстве к мятежу после акций протеста у Капитолия 6 января.

Демократы второй раз объявляют импичмент Трампу, что является беспрецедентным случаем в американской истории. Однако верхняя палата американского парламента — Сенат — соберется для рассмотрения этого решения не раньше 19 января, а 20 января уже состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена.

После скандального решения демократов об импичменте Трамп выступил с обращением, в котором в очередной раз призвал своих сторонников не допускать насилия и отказаться от попыток помешать инаугурации Байдена.