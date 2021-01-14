Депутат Госдумы предложил освободить врачей от бумажной работы

Москва, 14 января. России стоит изучить опыт других стран, где врачи не занимаются заполнением документации, а диктуют информацию на аудио. Так член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал ФАН утвержденный Минздравом РФ порядок электронного документооборота медицинской документации.

По словам Менделевича, документ нужный и актуальный.

«Очень важен процесс его поэтапного внедрения, — сказал он. — В частности, в ряде стран врачи в принципе не занимаются введением информации ни в электронные, ни в бумажные носители. Они диктуют информацию на аудио, а в дальнейшем другие сотрудники расшифровывают эти записи».

С точки зрения рациональности использования времени врача, данный подход стоит изучить, считает Менделевич. Иначе, по словам депутата, может произойти ситуация, когда на прием и осмотр пациента у врача уходит меньше времени, чем на заполнение документации.

Собеседник ФАН также отметил, что скорость обработки информации очень сильно зависит от своевременного обновления как непосредственно самой техники, так и операционных программ.

«Помимо этого, отдельный вопрос — безопасность данных. Не секрет, что ряд данных уже раскрывались. В связи с этим важно принять беспрецедентные меры защиты, а также необходимо поднять вопрос ответственности за утечку информации и ужесточить наказание, — подчеркнул Менделевич. — В любом случае, какой бы благой ни была на первый взгляд инициатива, надо исходить из одного из главных медицинских принципов — не навреди».

Отметим, что приказ Минздрава РФ «Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов» вступает в силу с 1 февраля 2021 года. При этом медучреждения вправе сами решать, переходить ли им на электронный документооборот полностью или частично. Они также самостоятельно устанавливают сроки такого перехода и виды бумаг, которые будут оцифрованы.