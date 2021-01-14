Звезда «Универа» ответил на вопрос о конфликте с беременной женой

Москва, 14 января. Актер Виталий Гогунский, исполнивший роль Кузи в сериале «Универ», впервые стал отцом в 2010 году. Модель Ирина Маирко подарила ему дочь Милану. В 2019 году звезды развелись.

Отношения Гогунского и Маирко с самого начала были непростыми. Разногласия сопровождали влюбленных на протяжении всех этапов совместной жизни. Когда модель вынашивала первого ребенка звезды «Универа», в СМИ появилась новость, что ее якобы выгнали из дома.

Будучи в «интересном положении», Маирко могла ссориться с Гогунским каждый день. Свою вспыльчивость она объясняла предродовым состоянием. Актер параллельно с выяснением семейных отношений участвовал в напряженных съемках сериала. Ежедневные рабочие смены длились по 12 часов. Гогунский признался, что однажды не спал пять суток из-за ссорившейся с ним моделью. Тогда он решил снять беременной супруге трехкомнатную квартиру в центре Москвы.

«Она говорила, что все пройдет. Сначала у нее предродовой синдром, потом родовой, а у меня съемки... Я какую-то неделю пять ночей не спал», — поделился Гогунский в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Виталий Гогунский и Ирина Маирко поженились в 2017 году, но их брак был недолгим. Отношения актера и модели начались задолго до свадьбы. Гогунский говорил, что у них с бывшей женой не было понимания, но причина развода кроется не только в этом.