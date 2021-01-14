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Экономика

Депутат Аксаков назвал возможный срок тестирования цифрового рубля

Депутат Аксаков назвал возможные сроки тестирования цифрового рубля

Москва, 14 января. Тестирование цифровой национальной валюты, выпускаемой Центробанком, может начаться уже к концу текущего года. Об этом ФАН сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Если цифровой рубль будет полностью привязан к Центробанку, который будет имитировать эту валюту, предоставит свои инфраструктурные элементы для выпуска и обращения, то риск здесь, на мой взгляд, минимальный», — сказал он.

По словам депутата, Центробанк обсуждает возможность токенизировать (обезопасить) безналичные рубли, находящиеся в кредитных организациях. Он отметил, что все, что связано с рисками деятельности банков, будет проявляться в меньшей степени, поскольку обращение цифрового рубля более прозрачно, чем просто безналичные расчеты.

«За цифровым рублем серьезное будущее, — сказал Аксаков. — Пока рано говорить, что он полностью заменит безналичные или даже наличные рубли. Но то, что он содержит в себе эти преимущества, говорит в пользу его серьезной востребованности. Понятно, что задачу отменить бумажные деньги никто не ставит, но я допускаю, что цифровой рубль станет в обозримой перспективе основной валютой, которую люди и бизнес будут использовать».

Парламентарий также сообщил, что тестирование цифрового рубля может начаться в конце 2021 года. Для этого Банк России должен концептуально определиться, уточнил он.

«Центробанку нужно определиться с тем, как эта валюта будет работать и на каких принципах. Также должен быть подготовлен прототип цифрового рубля», — пояснил Аксаков.

Ранее основной регулятор заявил, что против инициативы введения в России цифровой национальной валюты не высказался ни один из банков. При этом кредитные организации выразили опасения в вопросе влияния нововведения на денежно-кредитные условия.

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