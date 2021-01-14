Зачем спонсор российской оппозиции инвестирует в турецкий телеканал TRT

В мае 2020 года турецкий медиахолдинг TRT запустил новый проект, направленный на постсоветское пространство — интернет-канал «TRT на русском». Если патриотично настроенный российский обыватель заглянет на страницу проекта, то он придет в некоторое замешательство: по версии турецкого ресурса, в России отсутствует позитив, а жизнь похожа на череду трагедий и страданий. Все это происходит на фоне заверений турецкого руководства в дружбе и заинтересованности в стратегическом партнерстве с РФ: продвигаемая TRT повестка идет вразрез с такими заявлениями.

В рамках проекта «Сети влияния» редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает, зачем издание «TRT на русском» использует украинских журналистов, как турецкий медиахолдинг продвигает тезисы российских оппозиционных изданий, а также объясняет, какую роль в будущем турецкого медиаресурса сыграет беглый олигарх Михаил Ходорковский.

TRT был создан в 1964 году и вплоть до 1990-х годов оставался единственным телеканалом на территории Турции. Сегодня компания располагает большой сеткой теле- и радиоканалов в стране, а также тремя международными радиостанциями. При этом связанные с Россией события англоязычный TRT преподносит, мягко говоря, своеобразно.

Стремясь «донести голос Турции до всего мира», в прошлом году TRT приняли решение о запуске русскоязычной платформы, которая с тех пор ведет целенаправленную работу с мусульманской аудиторией РФ, используя образ Реджепа Тайипа Эрдогана как «лидера мусульман», и формирует у российских читателей определенное мировоззрение.

Когда телерадиокомпания выходила в российское медиа-пространство, ее создатели обещали, что TRT станет «источником объективной и проверенной информации для жителей русскоязычных стран». При запуске проекта в турецких СМИ был опубликован пресс-релиз, в котором говорилось о целях будущего телеканала.

«TRT на русском языке будет принимать активную роль в борьбе с дезинформацией и манипуляциями, а также предоставлять доступ к правдивой информации и честным новостям в русскоязычных странах», — утверждали авторы.

Спустя семь месяцев работы издания становится ясно, что подразумевалось под терминами «правдивая информация и честные новости». Лозунг телеканала в социальных сетях гласит: «Мы говорим на одном языке». В реальности дела обстоят иначе: новости из России и Турции преподносятся совершенно под разным углом. Рассказывая о Турции, редакторы TRT в основном уделяют внимание туристическим достопримечательностям страны, успехам турецких деятелей культуры во всем мире и достижениям военно-промышленного комплекса. ВПК Турции посвящен каждый третий видеоматериал ресурса в Youtube — TRT восхваляет новые турецкие БЛА и вертолеты, рассказывает о прототипе будущего истребителя.

Когда же речь заходит о России, «источник объективной и проверенной информации» рассказывает преимущественно о трагических событиях: авариях, катастрофах, проблемах граждан, плохой работе социальных служб и преступлениях.

По выборке редакции «TRT на русском» складывается впечатление, что дела в России очень плохи: люди страдают и умирают, а власти даже не пытаются способствовать решению их проблем. Отличается и звукоряд, с помощью которого TRT оказывает давление на российского читателя. Так, освещение событий, происходящих в РФ, сопровождается полной драматизма музыкой, нагнетающей тревожные чувства, а хвалебные оды турецкой военной технике — торжественными маршами.

Пока в российских роддомах в муках умирают роженицы, турецкие врачи успешно проводят уникальные операции. В Турции начали серийное производство боевого беспилотника Aksungur, в 2023 году планируют испытать уникальный вертолет тяжелого класса. В России — используемая в ВС ракета CXT-40 пробила дыру в жилом доме в Саратове. Россия не может справиться с пожарами в домах престарелых, а турецкая пожарная машина вошла в десятку лучших в мире.

Продолжать ряд можно долго, но и с первого взгляда понятно, что тон у подачи новостей TRT о России, мягко говоря, недружелюбный. При этом Москва и Анкара официально не находятся в стадии вражды, МИД двух стран позитивно отзываются о развитии «тесного партнерства».

Особое внимание в своих материалах «TRT на русском» уделяет и развитию дружественных отношений с Украиной, которую называет «стратегическим партнером» Турции. Информация подается в ракурсе «заключения взаимовыгодных сделок» в военной сфере — например, страны договорились совместно производить БЛА.

Сотрудники TRT не забывают упоминать, что турецко-украинские отношения «получили новый импульс после аннексии Крыма». Внутриполитическую повестку самой Украины они освещают своеобразно — ни слова о политическом и экономическом кризисе и проблемах граждан. Зато лента русскоязычного ресурса пестрит видео с заголовками:

«Украинка создает шляпы и украшения из цветов»

«Украинка выпекает из теста цветные пряники»

«Киевская художница создает елочные игрушки из ваты»

От лица турецкой компании для россиян вещает украинский журналист Антон Равицкий, бывший соведущий другого украинского журналиста Павла Казарина, известного своими радикальными высказываниями и антироссийской риторикой.

3 июля 2020 года он покинул команду украинского телеканала ICTV и уже буквально через пару недель хвастался аккредитацией в Турции.

Теперь проживающий в Стамбуле украинец с артистичной эмоциональностью и жестикуляцией рассказывает зрителям «TRT на русском» о том, как плохо живется среднему классу в России.

Сегодня русскоязычная новостная платформа TRT представлена в социальных сетях и на видео-хостингах, таких как YouTube, Facebook, Twitter, Instagram и Telegram. Турецкая телерадиокомпания уже ведет вещание в разных регионах мира на английском, немецком и арабском языках, а весной собирается начать его и на русском. Запуск такой платформы — дело затратное, требующее привлечения дополнительных инвестиций. Руководство «TRT на русском» уже договорилось о необходимой поддержке телеканала. Согласно инсайдерской информации, спонсором вещания на русском языке выступит беглый олигарх Михаил Ходорковский. Ранее он уже поддерживал различные издания, журналисты которых придерживались негативной позиции в отношении действия российских властей.

Главным лоббистом сближения с российской оппозицией выступает Абдулла Ринат Мухаметов, который курирует российское направление, а до перехода в «TRT на русском» занимался другим проектом, телеканалом «Алиф ТВ». Подменять понятия для Мухаметова — дело привычное. Мусульманский ибадитский канал «Алиф ТВ» продвигает тезисы о неразлучности России и ислама, утверждает, что все величайшие исторические деятели были мусульманами.

По замыслу владельцев медиахолдинга, для более «качественного» продвижения оппозиционных тезисов необходимо привлекать специалистов из этой сферы. Интересы с Ходорковским у TRT совпали: олигарх получил еще одну площадку для распространения контента, а владельцы холдинга — специалистов по русофобской повестке.

В последние месяцы авторы «TRT на-русском» все чаще ссылаются на расследования российских медиа-ресурсов оппозиционной направленности, действуя в рамках единой информационной сети.

В материале под заголовком «Шпионаж или шпиономания» они использовали интервью «Новой газеты», которая получает финансирование от Михаила Ходорковского через один из связанных с ним фондов. Статья ставит под сомнение целесообразность мер, принимаемых российскими спецслужбами для ликвидации угрозы национальной безопасности извне.

«Российские силовики действительно задержали китайского агента? Или же это очередной пример шпиономании, когда непримечательных исследователей сажают по надуманным статьям для отчета перед начальством и получения внеочередного звания?», — такой вопрос задает автор статьи, плавно подводя читателя к «правильному» ответу.

Однако когда речь идет о задержаниях по подозрению в шпионаже на территории самой Турции, «TRT на русском» публикует информацию без каких-либо рассуждений, не выражая сомнений в правильности действий властей.

Тезисы о «шпиономании» в России весь прошлый год активно использовали сотрудники известного оппозиционного ресурса «МБХ медиа», основанного в 2017 году все тем же Михаилом Ходорковским.

В декабре вслед за «МБХ-медиа» турецкий телеканал опубликовал интервью с директором неправительственной организации «Мемориал», получающей львиную долю финансирования из-за рубежа и признанной иностранным агентом, работающим на территории России. «Почему прокуратура Москвы обрушилась с внеплановыми проверками на правозащитников?», — гласит заголовок видеоролика «TRT на русском».

А на днях на турецкий медиаресурс перекочевали тезисы из новостного материала «МБХ медиа», дискредитирующего систему организации питания в дошкольных учреждениях Москвы. Представленная «TRT на русском» аргументация состоит из слов юриста Фонда борьбы с коррупцией, также существующего на деньги Михаила Ходорковского, и видео, опубликованного на Youtube-канале скандально известного блогера Алексея Навального.

К апрелю «TRT на русском» должен начать телевещание на постсоветском пространстве. Согласно инсайдерской информации, за три месяца кураторам необходимо «разогнать» проект и доказать его жизнеспособность, чтобы получить дополнительные ресурсы для полноценного вещания.

Пока перед редакцией «TRT на русском» стоит задача по выстраиванию русофобии и разжиганию упаднических настроений. Объединение с российской оппозицией явилось логичным для холдинга шагом: «профессионалы» подрывной деятельности и иноагенты лучше любых турецких политтехнологов подскажут, как подавать информацию «правильно» и «корректно».