Сергей Железняк: Система власти в США тотально дискредитируется

Объявление импичмента американскому экс-президенту Дональду Трампу со стороны большинства представителей Конгресса является беспрецедентным случаем в политической истории США. Противостояние Трампа и его яростных оппонентов близится к высшей точке накала. При этом очевидно, что теперь давление на республиканцев будет перенесено в Сенат, где у демократов нет достаточного количества голосов для объявления импичмента Трампу.

Происходящее на наших глазах тотально дискредитирует систему власти в США. Ожесточенная попытка избавиться от Трампа больше похожа на готовность провести политическую дезинфекцию власти от «трампизма» и окончательно отвернуть от экс-президента лояльную к нему часть политического истеблишмента Штатов.

События в Америке могут привести не просто к смене президента-республиканца на демократа. В США идет ломка элит, трансформация американского общества и принятых в Америке идеологических основ.

Оппоненты Трампа в своем стремлении захватить рычаги власти утратили чувство реальности, уже не заботясь о том, что США никогда больше не смогут изображать из себя образец западной демократии.

События в Штатах наглядно демонстрируют, как в бывшем оплоте «свободы по-американски» топчутся по правам человека, вводят цифровую дискриминацию, манипулируют законами и пренебрегают общественным мнением. Американские политические элиты своей грязной возней сталкивают население лбами, усугубляют национальный вопрос, расслаивают общество, что грозит новыми беспорядками и даже жертвами.

Предстоящая инаугурация Джо Байдена вряд ли обойдется без протестов и столкновений, несмотря на призывы Трампа соблюдать закон и порядок. Граждане США, до сих пор верившие в безупречность американской системы, столкнулись с ее крахом и очевидно поняли, что на самом деле вовсе не они решают, в какой стране и как им жить.