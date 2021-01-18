Иностранный террорист из ИГИЛ планировал совершить теракт в Москве

Москва, 18 января. Следователи столичного СК направили в суд уголовное дело в отношении 32-летнего выходца из Киргизии. Как стало известно ФАН, у себя на родине мужчина рассылал в социальных сетях и мессенджерах материалы, пропагандирующие идеологию и деятельность международной террористической организации, а потом приехал в Москву и стал готовить взрыв бомбы в людном месте столицы.

Следователи выяснили, что Талант Онуров — член «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Он приехал в столичный регион в сентябре 2019 года. В одном из районов мегаполиса Онуров планировал совершить подрыв самодельного взрывного устройства. Мужчина поселился на съемной квартире в Москве и стал подыскивать себе пособников из числа земляков. В это же время он изучал видеоматериалы и литературу для совершения тяжкого преступления.

Трагедии удалось избежать благодаря слаженным действиям сотрудников УФСБ России по городу Москве и Московской области и следователей московского СК.

«По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Приготовление террористического акта» и «Пропаганда терроризма, совершенная с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей». В рамках расследования проведен значительный объем следственных действий и экспертных исследований, благодаря которым следователями полностью доказана вина фигуранта», — рассказала ФАН старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Подозреваемого арестовали. С Онуровым продолжили работать следователи для выявления дополнительных эпизодов его террористической деятельности. Сначала он полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления, но потом отказался от своих слов.

Если вина Таланта Онурова будет доказана в суде, то ему грозит длительный тюремный срок — от 7 до 15 лет лишения свободы.

1 Организация запрещена на территории РФ.