Баранец перечислил плюсы и минусы использования оленьих упряжек в военных целях

Собачьи и оленьи упряжки могут быть эффективно использованы в военных целях, однако при этом имеют ряд существенных минусов. Об этом в интервью ФАН заявил полковник в отставке и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее стало известно, что реализуемое еще с 2016 года решение руководства арктической бригады Северного флота тренироваться ездить на оленях и собаках получило высокую оценку норвежских специалистов. Так, оленевод Аслак Сокки в беседе с NRK восхитился российскими военными, догадавшимися использовать традиционные для Крайнего Севера средства передвижения, и призвал их норвежских коллег использовать «опыт русских».

По словам Виктора Баранца, прежде чем использовать хоть и архаичные, но не потерявшие актуальность способы передвижения, наши специалисты выезжали в места поселения якутов, нанайцев и других северных народов, чтобы детально изучить их опыт эксплуатации собачьих и оленьих упряжек.

«Горючее у арктических саней не бесконечное, как вы понимаете, — заметил эксперт. — Оно рассчитано на определенный ход и может внезапно закончиться, если что-то пойдет не так. Может не спасти даже запасная бочка! А олени и собаки — это «двигатели», которые с передышкой могут преодолевать ничем не ограниченные расстояния».

Немаловажным плюсом использования саней на «живом» ходу, по мнению собеседника ФАН, является и то, что таким образом сильно экономятся бензин и солярка.

«Кроме того, в Арктике бывают такие мощные насты снега, что в них застревают даже наши аэросани. Олени же преодолевают их с необычайной легкостью», — восхитился эксперт.

Однако, продолжил он, возводить плюсы от подобных методов передвижения «в абсолют» все-таки пока не стоит, ведь на данный момент арктическая бригада Северного флота вводит их в экспериментальном порядке.