Второй шанс для новогодней елки: в Петербурге энтузиасты спасают горшечные хвойники

В Санкт-Петербурге объявлен посленовогодний сбор горшечных хвойных растений. Специалисты-биологи обещают позаботиться о судьбе еще живых новогодних елок, ухаживать за ними до наступления тепла, а затем высадить в грунт. Корреспондент ФАН выяснил, у каких новогодних красавиц еще есть шанс пополнить число спасенных деревьев. Подробности акции «Елочка, живи!» рассказала координатор экологического движения «Круг жизни» Людмила Машнина.

«Мы принимаем у всех жителей города елки в горшках, которые люди покупали на Новый год, — сообщила собеседница ФАН. — Они могли купить такую маленькую живую елочку в любом сетевом магазине. Эти елочки в квартирах гибнут очень часто. Люди зачастую импульсивно их покупают, не задумываясь о том, как она будет расти, как ее сажать. Бывает, люди дарят деревце кому-то или думают: «Купим елочку, потом посадим на даче». Но часто получается, что воздух в квартирах очень сухой — он эти елки просто губит. Процент выживаемости этих елок до весны не очень большой».

В большинстве случаев симпатичные новогодние деревца в горшках обречены, рассказала Машнина. Бывают случаи, когда хозяевам удается сохранить хвойную красавицу и успешно высадить ее на даче, но это, скорее, исключение из правил.

Очень часто в супермаркетах продается декоративная елочка — коника. Она вырастает невысокой, внешне очень привлекательной и пушистой, но весьма капризной в уходе. Даже специалистам-биологам приходится приложить немало усилий, чтобы вырастить такое дерево.

«За коникой нужен пристальный уход даже в огороде на участке — ее нужно опрыскивать, подкармливать, мульчировать, поливать, затенять, чтобы она не пересохла. Есть масса нюансов по ее содержанию, — поделилась специалист. — Очень часто эти коники нежизнеспособны уже в момент покупки, потому что они не переносят пересыхания, а в магазинах они очень часто стоят сухие. Сразу это может быть незаметно. Может пройти неделя или две, прежде чем хвоя начнет осыпаться».

Не менее сложный в уходе кипарисовик. Его саженцы тоже часто продают в горшках в качестве новогоднего хвойника. Это растение приживается еще хуже, чем коника, поскольку относится к другой климатической зоне.

При очень тщательном уходе у такого деревца есть шанс остаться в живых только в грунте самых южных районов Ленобласти. В квартирах же оба этих растения существовать не смогут, поскольку это далеко не комнатные растения. Их естественная среда обитания — грунт.

«Очень часто люди на что жалуются? Елка простояла в квартире, слава богу, не засохла. Они ее сажают весной, и в первый же день елка погибает, потому что у нее нарушается природный цикл. Все-таки это уличное растение: у них должен быть период роста, потом период покоя, когда они засыпают. И все повторяется. И этот период покоя сбился, его не было», — указала координатор проекта по спасению новогодних деревьев.

Часто бывает, что купленная в магазине елочка в тепле просыпается и пускает молодые зеленые побеги. У такого деревца шансы на выживание стремятся к нулю, сообщила специалист. Причина — естественный природный цикл у растения уже нарушен. Восстановить его практически невозможно.

Единственный вариант: поставить проснувшееся деревце в максимально прохладное место — на застекленную лоджию или балкон, которые не промерзают, постоянно поливать и опрыскивать елочку до наступления устойчивых плюсовых температур. Если же человек не готов столько усилий уделять проснувшемуся саженцу — лучше передать его в заботливые руки биологов, но только из рук в руки, из тепла в тепло.

«Это уже не жилец, высаживать такую елку в грунт уже нельзя. Она погибнет 100%. Такую елку погубит первая же минусовая температура. Им уже остается только перекантоваться до весны и там надеяться на лучшее, — сказала Машнина. — Шанс есть, но он гораздо меньше, чем если бы елку сразу после праздников не стали долго держать в тепле, а сразу же вынесли в прохладное место. Те ели, которые мы посадили непроснувшимися, простояли всю прошлую зиму. Простояли все лето. И эту зиму стоят бодрячком».

Проект «Елочка, живи» начал действовать год назад. Прошедшей зимой биологи-энтузиасты решили попытаться спасти погибающие деревца и впервые объявили о своей акции. Тогда удалось собрать около 30 горшечных растений разного размера — от маленьких саженцев из супермаркетов до дорогих и довольно рослых молодых деревьев в больших горшках. Среди них была даже большая полутораметровая пихта.

Все они были высажены в грунт — большинство благополучно прижились. Этому способствовала еще и очень теплая зима. Весь прошлый январь в Петербурге стояла плюсовая температура. В 2021 году организаторам акции приходится позаботиться о том, чтобы не заморозить деревца.

«Поскольку стоят морозы — посадка исключена, — сказала собеседница ФАН. — Мы договорились с оранжереей, что елки будут помещаться внутри отапливаемого помещения, с температурой порядка 10–15 градусов внутри. Это комфортная температура, чтобы растение зимовало. У него период покоя не нарушается, такой температуры недостаточно, чтобы растение проснулось. Там их будут поливать, опрыскивать, ухаживать за ними».

Весной все растения организаторы акции планируют посадить на территории подшефных детских учреждений, в том числе в центре конной реабилитации для детей-инвалидов «Кентаврик», в школах для детей с отклонениями в развитии в Павловске и в Гатчине. Эти учреждения имеют большие собственные территории, которые нуждаются в дополнительном озеленении. Судьба елочек будет под контролем, заверяют участники экологического движения.

Организаторы акции хотят дать шанс любому новогоднему деревцу в горшке — не принимаются только хвойники, обработанные краской, блестками или искусственным снегом. Такое растение уже нельзя ни спасти, ни даже переработать.

«Если елка усохла — ее тоже можно привезти. Она пойдет в дробилку на щепки для животных. А елку, которая была опрыскана всей этой химией, животным уже нельзя. [Она] не пойдет — ни на щепу, ни на корм. К тому же часто таким образом маскируют елки, которые уже начали подсыхать. Самый простой способ ее продать — это опрыскать цветным спреем. По сути, это уже какой-то арт-объект, а не живое растение», — говорит Людмила Машнина.

Помимо магазинных деревьев организаторы акции заберут саженцы из питомника, которые путешествовали на время праздников в квартиры петербуржцев и теперь вернутся обратно в грунт. Спиленные елки тоже можно будет привезти в пункт приема — часть из них, имеющая еще свежую хвою, пойдет на корм животным как дополнительные зеленые витамины. Полностью засохшие деревья будут отправлены для переработки в щепу. Кроме того, организация «Круг жизни» примет на переработку вторсырье — макулатуру, пластик, стекло и металл.

Если акция по спасению горшечных хвойников найдет отклик у населения, организаторы будут рады продолжить ее развитие. Они готовы выходить на связь с супермаркетами и договариваться о судьбе нераспроданных перед Новым годом хвойных саженцев.

Подробную информацию об акции и пунктах приема елочек можно найти в группе «Круг жизни» на сайте «ВКонтакте».

Ранее ФАН рассказывал, где еще в стране принимаются на переработку спиленные новогодние деревья.