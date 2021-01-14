Павел Медведев: Быстрый рост экономики Китая прекратится в ближайшие 10 лет

Национализация Alibabа Group, владеющей Aliexpress, может привести к катастрофическим последствиям для китайской экономики. Об этом в беседе с ФАН сообщил российский экономист Павел Медведев.

Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о намерении Правительства Китая национализировать компанию предпринимателя Джека Ма.

«Думаю, это возможно, хотя и маловероятно. Если такое решение еще не принято, то в ходе обсуждения власти страны должны понять, что подобный шаг даже в среднесрочной, не говоря уже о долгосрочной, перспективе может привести к ужасным потерям в экономике их государства», — сказал собеседник.

Он предположил, в чем может быть причина таких намерений.

«Возможно, правительство опасается, что компания бизнесмена Джека Ма слишком сильно укрепит свои позиции в экономике Китая», — отметил политический деятель.

Он указал, в чем именно заключается опасность подобных действий.

«Дело не в риске для компании стать неэффективной — такое событие может послужить громким отрицательным сигналом для инвесторов», — пояснил экономист.

Медведев обратил внимание на еще одно существенное обстоятельство. Он разделяет точку зрения, что быстрый рост экономики Китая прекратится в ближайшие 10 лет.

«От своего знакомого, который знает о Китае куда больше меня, я часто слышу, что наши представления об экономике этого государства неправильные. По его словам, быстрый рост китайской экономики кончится в течение ближайших 10 лет. Связано это с тем, что внутри страны накопилось много проблем. Например, в демографическом плане. Там катастрофический дисбаланс в соотношении мужского и женского населения — не на ком жениться», — поведал Павел Медведев.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД Китая отказался комментировать импичмент действующему президенту США Дональду Трампу.