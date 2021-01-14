Виталий Гогунский прокомментировал тайную свадьбу с 21-летней студенткой

Москва, 14 января. Популярный актер Виталий Гогунский прокомментировал свои первые официальные отношения с молодой студенткой.

С девушкой по имени Анна актер познакомился еще до отношений с матерью своей дочери Ириной. Однако тогда их влюбленность не привела к чему-то серьезному, и они разошлись. Уже после бурного романа с Ириной звезда «Универа» вновь сошелся с 21-летней студенткой. Виталий и Анна тайно сыграли свадьбу во Флоренции в 2013 году.

Этот брак продлился три года. Во время их отношений постоянно всплывали скандальные истории, связанные с предыдущим романом Виталия.

«С Аней у меня было понимание, это были прекрасные отношения, красивые. У нее все хорошо, она живет во Франции», — сказал Гогунский в эфире шоу «Алена, блин» на YouTube.

После развода с Анной Гогунский вновь сошелся с Ириной. Они поженились, но сохранить брак паре не удалось. В апреле 2019 года супруги разорвали свои отношения. Ирина говорила, что расставание далось ей тяжело, и обвинила родителей актера в препятствовании в создании гармоничных отношений.