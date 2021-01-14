Королев и лакеи. Роман Носиков о различии медиаклассов Украины и России

Американский предприниматель Илон Маск, недавно ставший самым богатым человеком на Земле, похвалил советского конструктора космических ракет Сергея Королева. Прямо так и написал на русском языке под твитом Роскосмоса о дне рождения легендарного инженера: «Он был великолепен».

И все заверте…

Украинские пользователи Сети бросились объяснять Маску неразумному, что Королев — украинец. Тыкали ему в нос справку Королева времен повальной украинизации, когда русских в Киеве не брали в вузы. Попутно они требовали от Маска изъясняться на не москальской мове, а соловьиною. А президент Владимир Зеленский даже пригласил Маска в музей Королева на Украине. Тоже, наверное, чтобы объяснить, что Сергей Павлович был украинцем.

Российские же пользователи ограничились предложением к блогерам с «незалежной» немного поскакать в знак протеста…

Забавнее всего, что до комментария Маска никто на Украине не вспомнил про день рождения Королева. О нем просто забыли. Лишь внимание к этой персоне со стороны высокого заморского авторитета заставило свидомых залезть в «Википедию», освежить память — и «рвануть в космос».

Украине не нужен ни Королев, ни космос. Последний в глазах киевского официоза вообще — москальская авантюра и одновременно — свидетельство «убогости советских технологий» (тут обычно следуют рассказы, как тот же Королев «украл чертежи «Фау-2»).

Украине нужно внимание заморских господ. Чтобы господа их жалели, кормили и «боронили» от москалей. Для этого Киев создал бренды вышиванки и «голодомора». В его представлении, истинный украинец — не космонавт и не инженер, а крестьянин. Голодный, обиженный крестьянин. Ему бы грошей, джавелин и лицензию от господ на расстрел москалей.

Украинец, в мыслях победившего Евромайдана, должен вызывать жалость и желание покровительствовать. Готовность прощать долги, кормить, покрывать сделанные им гадости.

И Маск, конечно, все это понимает. Ему не нужно, чтобы его ассоциировали с чем-то жалким. Он добивается иных ассоциаций. Поэтому он и говорит по-русски. И поэтому же он комментирует Роскосмос по поводу дня рождения Королева. Потому что русский космос — это бренд. И Королев — бренд. Красуясь рядом с этими брендами, Маск укрепляет свой статус — инноватора и технократа.

Когда газеты выходят с заголовками «Маск на русском языке похвалил Королева», этот американец в глазах читателей превращается в продолжателя дела Сергея Павловича. И одновременно — в того, кто в состоянии оценить величие советского гения. Он прицепляет репутацию советских ученых к собственной — словно ступень, чтобы вывести себя на более высокую орбиту.

В этой связи несколько удивляет то, как реагируют на PR-стратегии Маска наши соотечественники. Вот типичный комментарий в социальных сетях:

«Илон Маск решил распродать имущество ради колонизации Марса. Удивительно как Маск умудряется двигать все человечество вперед к покорению космоса. Жаль, что наша страна, запустившая Гагарина в космос еще 60 лет назад, с каждым годом делает на этом направлении все меньше и меньше».

Меньше и меньше?

У нас вообще-то сейчас рекорд по безаварийным запускам подряд. Испытаны новые ракеты и двигатели. Ведется работа над атомным планетолетом.

У кого-то еще в мире есть такие проекты, как ядерный планетолет? Я что-то не слышал, чтобы какая-то другая страна смогла хотя бы начать такой проект.

Однако проблема в том, что дела не говорят сами за себя. Дела помалкивают. В результате любые достижения становятся жертвой репутации брендов Западного Прогресса и Русской Отсталости — и заодно подкрепляют их.

Болезнь эта не нова и давно уже стала предметом обсуждения в литературе и кино:

Запад продает свою цивилизованность и прогресс как политические товары, и это, как ему кажется, дает ему право вершить судьбы народов. Нести им цивилизацию и прогресс в обмен на власть над ними и их богатства. Поэтому Запад никогда устает воспевать свои достижения. Пусть они даже заключаются в ассортименте закругленных уголков у телефона.

На службе западных корпораций и правительств состоит профессиональный медиакласс, который с молоком матери впитал умение продавать дикарям блестящие вещицы. Даже сброс активов он умеет выдать за благотворительность.

По идее, нам следовало бы обзавестись каким-то аналогом. С этим-то и проблема. Российский медиакласс в основном характеризуется тем, что обслуживает не дело и не результаты труда, не Россию как альтернативный источник культуры, цивилизованности и прогресса, а персоналии.

На результат труда отечественному медиаклассу абсолютно наплевать по причине того, что его горизонт планирования ограничивается целью выслужиться перед конкретным чиновником или бизнесменом. Поэтому у представителя медиакласса все эти ракеты, планетолеты, вакцины, реакторы, самолеты и ледоколы, да и вообще будущее с прошлым страны, всегда будут заслонены главным объектом его внимания — ягодицами клиента.

Отечественный интеллигент внутренне убежден, что это и есть единственная настоящая реальность и единственный источник благ. По сторонам же от обслуживаемого зада находится дикая неуютная Россия — с какими-то мужиками в ватниках, с хохотом поджигающими фитиль к пирамиде из бочек с надписью «Союз».

Это тоже холопство. Только не вышиваночно-крестьянское, а одетое в современный костюм. Это холопство, принимающее свою простенькую жуликоватость за мудрость жизни. Эволюционировавшее до лакейства.

Лакей не работает, он прислуживает. Труд — настоящий труд, со всеми его плодами, тревогами и приключениями, — он презирает.

Это можно было как-то терпеть в доинформационную эпоху, когда PR был приложением к продукту и делу. Но сейчас, когда информация о продукте и деле становится справкой о праве на существование, российский медиакласс нуждается в бодрой и тщательной перековке. Сегодня это не менее насущная потребность, чем перевооружение армии.