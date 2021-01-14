Звезда «Универа» Виталий Гогунский назвал причину развода со второй женой

Москва, 14 января. Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский откровенно рассказал, почему развелся со второй женой — моделью Ириной Маирко.

Отношения актера и его второй супруги длились более десяти лет. В 2010 году, когда они еще не были женаты, на свет появилась дочь пары Милана. Гогунский все же женился на Маирко в 2017-м, но через два года супруги развелись.

Находясь в браке, актер и его жена начали делать из дочери звезду. Видео Миланы публиковались на YouTube и набирали миллионные просмотры. Однако именно совместный проект Гогунский отчасти и считает причиной развода с Маирко.

«Я вдруг стал резко не нужен. <...> Мы неплохо жили, несмотря на то, что десять лет не было понимания, но вот Бог подарил ребенка. Для этого и нужно воспитание и тактичность, чтобы люди сохраняли партнерство», — рассказал актер на YouTube-шоу «Алена, блин!»

Сейчас Гогунский расстроен тем, что происходит с его дочерью. По мнению актера, Instagram Миланы превратился в телемагазин, а из ребенка хотят сделать «золотую антилопу».

Ирина Маирко по-другому смотрит на причины развода с Гогунским. В расставании с актером модель отчасти винит его родителей, которые не считали ее подходящей кандидатурой для сына.