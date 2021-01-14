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Россия достроит к лету 2022 года базу оружия «Судного дня»

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Россия достроит к лету 2022 года базу оружия «Судного дня»

Москва, 14 января. Летом 2022 года Россия завершит работы по строительству береговой базы ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» (оружия «Судного дня»).

Согласно информации из технического задания к выполнению соответствующих работ, функции береговой базы заключаются в обеспечении обслуживания и хранении «нового стратегического оружия сдерживания». На построенном объекте планируется готовить к боевым дежурствам и пускам «Посейдоны». О местонахождении береговой базы не сообщается.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что атомную подлодку «Хабаровск» с беспилотниками «Посейдон» на борту планируется спустить на воду в перовой половине 2021 года. Военные эксперты причислили «Посейдон» к так называемой «великолепной пятерке» новейших вооружений РФ. В этом списке также находятся ракеты «Сармат», «Буревестник», «Циркон» и «Авангард».

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