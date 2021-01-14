Рудковская призналась, сколько ей на самом деле лет

Москва, 14 января. Продюсер и светская львица Яна Рудковская уважает своих подписчиков и с удовольствием ведет с ними беседы на своей странице в Instagram. Так, например она честно ответила особо дотошному фанату на вопрос о настоящем возрасте.

«Блин, 46 стукнуло. Но мои года — мое богатство!» — процитировала звезда Вахтанга Кикабидзе.

Так же Рудковская поделилась секретами молодости. По ее словам, поспать удается максимум пять часов в сутки. Продюсер уточнила, что любит ругаться матом, в особенности со строителями. Будучи супругой известного российского фигуриста Евгения Плющенко, Яна часто говорит о своих мечтах.

«В первую очередь — посетить Австралию, в которой никогда не была», — написала Рудковская в Instagram.

По словам светской львицы, она обладает талантом игры на фортепиано и рассказала об окончании музыкальной школы.

Вопрос о возрасте Рудковской поднимался в последнее время очень часто. Ходило немало слухов, как например, что звезде больше пятидесяти лет. В один из выпусков популярного телешоу «Сегодня вечером» пожаловали классный руководитель и одноклассница звезды, которые подтвердили год рождения светской львицы. Яна Рудковская родилась в 1975 году.

Жена Евгения Плющенко часто появляется на страницах журналов, телепередачах и видеоклипах. Она ведет передачу «Миллион на мечту», снималась в реалити-шоу «ЯнаСупер». В новом клипе Ольги Бузовой, Рудковская вместе с Филиппом Киркоровым сыграли родителей певицы .