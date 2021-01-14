Политолог рассказал, является ли блокировка соцсетей Трампа спецзаказом

Санкт-Петербург, 14 января. Amazon, Apple, Google и Twitter развязали интернет-войну против президента США Дональда Трампа: его аккаунты на всех площадках, принадлежащих западным IT-гигантам, подверглись блокировке. Является ли блокировка соцсетей главы Белого дома специальным заказом и чем это может обернуться для интернет-площадок, рассказал обозреватель ТАСС, политолог Андрей Шитов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Twitter удалил свыше 70 тысяч учетных записей, владельцы которых поддерживают действующего президента Трампа. По мнению Шитова, это уникальная ситуация.

«Мы рассматриваем уникальную ситуацию, когда объектом атаки соцсетей является президент. Бесспорно, это был заказ — общественный запрос. И этим уже хвастаются. Более того — стало известно, что была проделана многолетняя работа, направленная на блокировку Трампа в соцсетях. Но мы не узнаем, были ли спецслужбы инициатором этого заказа», — заметил политолог.

Он подчеркнул — для соцсетей блокировка Трампа может обернуться негативными последствиями. После этих действий может последовать демонополизация, раздробление больших компаний и принятие законодательных норм ответственности.

«В любом случае как факт — после бана Трампа акции Twitter упали на 8%», — сообщил эксперт.

Стоимость же Facebook снизилась на 41 миллиард долларов (до 731,55 миллиарда), а Twitter — на три миллиарда (до 38,3 миллиарда). Акции Facebook на бирже NASDAQ подешевели на 5,3%, ценные бумаги Twitter потеряли 7,74% от стоимости.

Напомним, за блокировкой 45-го президента США последовала «чистка» Сети от его сторонников. Ведущие интернет-площадки спешно обновили свою политику в отношении размещаемого контента и приступили к масштабным блокировкам. Twitter удалил около 70 тысяч аккаунтов, чтобы «защитить общение на платформе от попыток подстрекательства к насилию, организации нападений и распространения заведомо ложной информации об итогах выборов».