Процедура импичмента в США и попытки отстранения американских президентов от власти

Дональд Трамп стал первым за всю историю президентом Америки, в отношении которого дважды инициировали импичмент. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об отстранении от власти действующего главы государства в среду, 13 января. Однако это лишь первый этап судебного разбирательства в отношении Трампа. О том, как проходит процедура импичмента в Штатах и каким американским президентам его объявляли, — в материале ФАН.

В Палате представителей за импичмент Трампа проголосовали 232 конгрессмена, в том числе десять однопартийцев действующего главы государства. Резолюция была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента США от имени демократа Дэвида Сисилини. Согласно документу, Трампу вменяют в вину совершение «тяжких преступлений и правонарушений», в том числе подстрекательство к мятежу и насилию в отношении органов власти. Представители Демократической партии уверены, что именно он стал виновником «вооруженного мятежа» и штурма Капитолия 6 января во время сессии Конгресса, на которой утверждались итоги президентских выборов.

Одобрение резолюции об импичменте еще не означает, что действующий президент США будет отстранен от власти. Документ вынесен на рассмотрение Сената.

Процедура импичмента в Америке

Конституция США предусматривает двухэтапную процедуру импичмента. Инициировать отстранение президента может любой член Палаты представителей по обвинению в государственной измене, взяточничестве, особо тяжких преступлениях и правонарушениях. Затем юридический комитет нижней палаты Конгресса изучает обвинение и формулирует статью импичмента. После этого обвинения передаются на рассмотрение и голосование Палаты представителей, где для одобрения резолюции необходимо простое большинство голосов (более 51%).

Если Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте, то документ направляют на рассмотрение Сената — верхней палаты Конгресса США. После составления обвинительного акта и информирования президента дело об импичменте проходит слушание в Сенате. Разбирательство возглавляет председатель Верховного суда США, а сенаторы выступают в роли присяжных. После закрытого судебного совещания проходит открытое голосование за резолюцию. Для того, чтобы импичмент вступил в силу и президента отстранили от должности, его должны поддержать две трети сенаторов (более 67%).

Согласно Конституции США, в рамках импичмента действующего президента отстраняют от власти. При этом ему не запрещается автоматически участвовать в выборах. Для того, чтобы лишить бывшего главу государства права вновь претендовать на государственные посты, необходимо вынести на голосование соответствующую инициативу. Согласно прецедентам, если запрет поддержит простое большинство голосов членов Сената (более 51%), то политику запретят занимать государственные должности. Но и здесь нет единого мнения о том, как должна быть принята резолюция о запрете участвовать в выборах. Некоторые юристы полагают, что Конституция США вообще не подразумевает возможности запретить занимать пост президента.

Вероятно, Сенат США начнет рассматривать импичмент Трампа уже после инаугурации Джо Байдена 20 января. До того, как Трамп оставит свой пост, ему не будет вынесен импичмент. Судя по всему, импичмент действующего главы Белого дома инициирован для того, чтобы запретить Трампу участвовать в выборах 2024 года.

Импичмент президентов США

За всю историю Соединенных Штатов процедура импичмента президента инициировалась пять раз, два из которых — в отношении Дональда Трампа. Примечательно, что еще ни разу процедура импичмента не была доведена до конца.

Первая в истории США процедура импичмента состоялась в 1868 году в отношении 17-го президента Эндрю Джонсона. У главы государства возник конфликт с Конгрессом после того, как он несколько раз увольнял военного министра Эдвина Стэнтона, но Сенат каждый раз восстанавливал его в должности. После очередной попытки уволить министра Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте, но в Сенате ее не поддержали. В итоге Джонсон сохранил свой пост.

В 1974 году импичмент грозил 37-му президенту США Ричарду Никсону в связи с Уотергейтским скандалом. Его команду обвиняли в прослушивании штаба Демократической партии перед выборами с помощью специальных устройств, установленных в офисе демократов. Убедившись, что импичмента не избежать, Никсон сам подал в отставку, не дожидаясь решения Сената. Его преемник Джеральд Форд после своего избрания объявил об амнистии Никсона.

Билл Клинтон оказался в центре скандала в 1998 году из-за связей со стажеркой Белого дома Моникой Левински. Причиной импичмента стали не личные отношения Клинтона, а то, что 42-й президент США солгал об этих отношениях под присягой. Резолюция о его импичменте не прошла одобрение в Палате представителей.

В первый раз импичмент Дональда Трампа был инициирован в сентябре 2019 года. Поводом для обвинений стало анонимное сообщение о давлении американского лидера на президента Украины Владимира Зеленского. Сообщалось, что во время телефонного разговора Трамп просил расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера на Украине. 45-го президента Штатов хотели обвинить в превышении полномочий и воспрепятствовании работе Сената. Однако верхняя палата Конгресса США не поддержала его отстранение от должности.

Причиной второй попытки импичмента Трампа стали обвинения в подстрекательстве к мятежу 6 января. Сторонники президента ворвались в Капитолий во время сессии Конгресса США, на которой утверждались итоги выборов. В ходе беспорядков погибли пять человек. Палата представителей 13 января одобрила резолюцию об импичменте, теперь за отстранение главы государства должен проголосовать Сенат.