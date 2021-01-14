Актриса Лукерья Ильяшенко о фильме «Не лечи меня»: Это такой симпатичный монстр

Российская актриса Лукерья Ильяшенко заявила ФАН, что считает фильм «Не лечи меня» «симпатичным монстром», который сочетает в себе остросоциальную повестку дня и романтическую комедию.

Уроженка Куйбышева (ныне — Самара) в эксклюзивном интервью рассказала, как ей работалось на съемках кинокартины, премьера которой состоялась в четверг.

— Лукерья, вы сыграли одну из главных ролей в этом фильме. Как проходил съемочный процесс, как работалось с партнерами?

— Съемки проходили в очень дружественной атмосфере. Режиссер Миша Маралес — мой ровесник, даже немного младше (Ильяшенко и Маралесу 31 год и 29 лет соответственно. — Прим. ФАН). Это большое удовольствие — работать со сверстником, с единомышленником. Потому что бэкграунд у нас, конечно, общий, и общий язык находился сильно легче, чем если бы у нас была бóльшая разница в возрасте.

Потрясающий Ваня Янковский (исполнитель главной роли. — Прим. ФАН) — пассионарий из настоящей артистической семьи. Это было видно, это давало очень качественный результат.

В общем, у меня исключительно положительные воспоминания о съемках. Нам всем было очень весело на площадке. Там мы прям вот, знаете, качественно проводили время — помимо того, что занимались любимым делом, у нас была еще и очень хорошая компания.

— Имеете в виду не только рабочие отношения, но и человеческие?

— Да, это очень важно всегда, потому что артисты ведь большую часть времени проводят как раз на работе.

— Скажете, почему зрители должны пойти в кинотеатры, чтобы посмотреть этот фильм?

— Для меня он, знаете, такой симпатичный монстр, который сочетает в себе остросоциальную повестку дня и романтическую комедию. Это история о героическом русском враче, который работает за три копейки и ничего, кроме помидоров, не получает с пациентов. Но все равно продолжает самоотверженно делать свое дело и очень предан работе.

Наше кино и остросоциальное, и романтическое, и комедийное. Вот такой набор качеств у картины.

— Хеппи-энд будет?

— Ну, если я вам сейчас все расскажу, то зрителям уже неинтересно будет (смеется).

— Все ли антикоронавирусные меры соблюдались на съемках?

— Мы же снимали фильм еще два с половиной года назад! Не во время пандемии ковида.

— Что-то очень уж долго шла картина к зрителям…

— Это да. Монтаж, наверно, много времени занял. Но на самом деле это обычная практика — часто [весь период производства фильма занимает] год-два, редко когда все делается быстрее…

Картину «Не лечи меня» снял режиссер Миша Маралес (настоящее имя — Максим Малинин). Роли, кроме Янковского и Ильяшенко, также сыграли такие известные мастера кинематографа, как Александр Демидов, Дмитрий Нагиев, Елена Север, Даниил Вахрушев, Петр Федоров и другие.

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