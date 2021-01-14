Политолог Корнилов назвал цели Джорджа Сороса в Армении при Пашиняне

Легендарный Джордж Сорос, являющийся бенефициаром цветных революций во всем мире, не зря в свое время поддерживал переворот в Ереване — пришедшие в результате него к власти люди сполна оправдали ожидания американского миллиардера. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее лидер оппозиции в Армении Вазген Манукян выступил в адрес премьер-министра страны Никола Пашиняна с обвинением в некомпетентности. По словам оппонента главы правительства, тот «плохо понимал, что происходит на фронте» во время боев в Нагорном Карабахе, хотя имел все возможности предотвратить войну или вести ее так, чтобы основные позиции были сохранены.

Исходя из этого, Манукян сделал вывод, что на волне цветных революций не только на Украине, но и в Армении приходят к власти большей частью посредственные политики, неспособные возглавить правительство. Он объявил, что готов сделать это сам, а также пообещал, что одним из первых действий на высоком посту будет проверка деятельности НКО с иностранным финансированием, которые могли готовить почву для прихода Пашиняна к власти.

«Любые цветные революции можно и нужно сравнивать, — убежден Корнилов. — При наличии ряда национальных особенностей они тем не менее очень похожи. И одной из их общих черт действительно является то, что по их итогам к власти приходят неграмотные люди. В этом плане и Украина, и Армения, и Киргизия не раз подтверждали следующий тезис: любая смута поднимает на своей волне политических авантюристов, людей, которые умеют красиво говорить, завлекая толпу несбыточными мечтами, но которые не умеют и не желают учиться управлять государством».

Политолог поддержал планы Манукяна проверить деятельность НКО. По его словам, среди них есть целая категория организаций, существующих на деньги Запада и выполняющих его указания.

«Даже если подобные НКО ставят перед собой благие задачи, например спасение выхухолей или спасение тайги, очень часто те, кто их спонсирует, преследуют совершенно иные цели — политические, — убежден эксперт. — И, как правило, проявляются они в расшатывании того или иного режима в различных странах мира, свержении правительств или взятии под контроль местных общественных деятелей».

Собеседник ФАН вспомнил об американском миллиардере Джордже Соросе, для которого подобного рода НКО являются одним из излюбленных инструментов влияния. По словам Корнилова, в Армении у олигарха тоже были свои интересы.