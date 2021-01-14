Ведущая Эвелина Хромченко рассказала о модных тенденциях 2021 года

Москва, 14 января. Ведущая программы «Модный приговор» и стилист Эвелина Хромченко рассказала о модных тенденциях сезона 2020/2021.

Несколько сезонов подряд мировые бренды предлагали вернуться в эпоху девяностых. Было модно носить костюмы с широкими плечами, джинсы, массивные ботинки и кофты с люрексом. Теперь эпоха моды девяностых проходит, и на ее смену приходят 70-е, сообщила Хромченко.

В студии программы «Модный приговор» звезда прокомментировала образ героини, которая дефилировала на подиуме в малиновом пальто, лакированной зеленой юбке с тонким ремнем и водолазке с массивной цепью.

«70-е часто отличаются Х-образными силуэтами, когда женщина максимально могла удлинить себе ноги за счет широкого постамента и узкой талии. Это один из самых нарядных периодов моды новейшего образца. И в истории моды ХХ века, пожалуй, помимо арт-деко, не назовешь никакого другого времени, которое бы так украшало женщину», — пояснила Хромченко, отметив, что дизайнеры возвращаются к старым трендам.

В конце декабря Хромченко назвала актуальный цвет сезона. Им стал белый цвет. По словам стилиста, у модниц набирают популярность вещи цвета миндального молока и слоновой кости.