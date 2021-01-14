Названы самые популярные зарубежные фильмы у россиян в новогодние каникулы

Москва, 14 января. Россияне стали больше смотреть фильмов в новогодние праздники. Боевик Джеймса Кэмерона «Аватар» может соревноваться с классическими картинами, которые россияне смотрят в Новый год.

Аналитики медиасервиса MEGOGO провели исследование, выяснив, какие картины россияне смотрели в январские праздники. Эксперты отметили, что за каникулы интерес к кино вырос на 34%.

«Можно сказать, что знаменитый «Аватар» Джеймса Кэмерона тоже стал для россиян новогодним фильмом, ведь из года в год он попадает в топ во время новогодних каникул, — отметил директор по связям с общественностью сервиса Виталий Рязанцев в беседе с «Ридусом».

В десятку самых просматриваемых в новогодние праздники зарубежных фильмов вошли «Гренландия», «Договор молчания», «Мулан», «Ведьмы», «Довод», «Джентльмены», «Честный вор», «Зов предков» и «Авангард: Арктические волки».

Среди российских и советских картин популярностью пользуются «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», которые любимы зрителями разных поколений.