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Эскалация между Венесуэлой и Гайаной: флот США на защите контрактов ExxonMobil

Эскалация между Венесуэлой и Гайаной: флот США на защите контрактов ExxonMobil

Уже с первых дней нового 2021 года обстановка в Карибском бассейне начала накаляться — вооруженные силы Гайаны и Соединенных Штатов оказались на грани прямого столкновения с военным флотом Венесуэлы. Новый виток старинного конфликта из-за спорных территорий в Латинской Америке начался после того как в сентябре в Джорджтауне побывал госсекретарь США. О причинах новой эскалации между Венесуэлой и США читайте в статье Федерального агентства новостей.

9 января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что намерен вернуть под контроль Каракаса Гайана-Эсекиба — огромный, богатый ресурсами регион соседней Гайаны, который находится к востоку от реки Эссекибо. Малоосвоенная территория, споры из-за которой ведутся не первую сотню лет, является ключом к огромным запасам шельфовой нефти и газа, которые уже активно осваивает американская корпорация ExxonMobil.

«Мы в едином порыве будем противостоять отчуждению территории, которая всегда принадлежала Венесуэле», — объявил Мадуро.

Чтобы продемонстрировать свою решимость, 13 января Боливарианские военно-морские силы Венесуэлы начали патрулирование на границе своей акватории и в непосредственной близости от границ Гайаны. Между тем парламент в Каракасе в односторонне порядке объявил регион Гайана-Эсекиба территорией Венесуэлы.

Визит Помпео

Эскалация вокруг Гайана-Эсекиба началась после того как 18 сентября 2020 года в Джорджтаун прибыл госсекретарь США Майк Помпео. На своей странице в Twitter он с гордостью отметил, что стал первым госсекретарем США в истории, который посетил Гайану и Суринам.

В ходе краткого визита Помпео встретился с президентом Мухаммедом Ирфааном Али. Новый президент Гайаны вступил на свой пост всего за полтора месяца до этого, 2 августа 2020 года, благодаря прямой поддержке Вашингтона.

Всеобщие выборы в Гайане в 2020 году обернулись масштабным политическим кризисом, который расколол страну напополам, в малых масштабах предвосхитив политическую катастрофу в США.

Президент Гайаны Ирфаан Али

Примерно половина избирателей проголосовала за Ирфаана Али и его «Народную прогрессивную партию Гайаны», которая правила страной с 1992 по 2015 год.

Другая половина поддержала оппозицию — экс-президента Дэвида Грэнджера, бывшего военного, которому в 2018 году вынесли вотум недоверия и отправили в отставку. Изначально подсчет голосов показал, что Грэнджер лидирует с небольшим перевесом. Тогда сторонники Ирфаана Али потребовали пересчета, добились отмены результатов голосования в ряде регионов Гайаны и призвали на помощь международное сообщество.

Исход выборов решили в Соединенных Штатах и Евросоюзе — Вашингтон и Брюссель без стеснения пообещали наложить санкции на каждого, кто посмеет признать Грэнджера президентом Гайаны. Голоса пересчитали — теперь Ирфаан Али с минимальным перевесом стал победителем, набрав чуть более 50%.

Помпео дал ему несколько недель, чтобы привести дела в порядок (в частности, закрыть производство по 19 делам о коррупции, открытых против него в тот период, когда он был министром госимущества Гайаны), а потом приехал в Джорджтаун, чтобы «снять сливки» с этой победы и развивать сотрудничество с новым союзником.

Турне Помпео по Южной Америке имело вполне определенные цели: ни госсекретарь США, ни Ирфаан Али не скрывали, что «борьба с наркотрафиком» означает «борьбу с Венесуэлой».

«Нам известно, что режим Мадуро истребляет народ Венесуэлы, а сам он обвиняется в причастности к организации наркотрафика. Это значит, что Мадуро должен уйти!» — повторил свое обычное заклинание госсекретарь США с трибуны в Джорджтауне, стоя плечом к плечу с Ирфааном Али.

В Венесуэле не оставили без внимания это выступление.

«Майк Помпео призывает начать войну против Венесуэлы, однако ему ничего не удастся», — объявил в тот же день Николас Мадуро в своем телевизионном выступлении.

Ответные маневры

К решительным действиям Соединенные Штаты перешли в начале января, объявив о начале совместных с Гайаной учений с участием ВМС США и Береговой охраны Гайаны. Дал старт учениям лично глава Южного командования (USSOUTHCOM) Пентагона адмирал Крэйг Фоллер, который 9 января прибыл с визитом в столицу Джорджтаун.

В ходе визита адмирал Фоллер пообещал, что эти мероприятия станут «первыми в цикле совместных учений».

Теперь у американцев в Латинской Америке появились не только новые союзники, но и вполне легитимная причина для давления на Венесуэлу — Штаты не только борются с наркотрафиком (который якобы контролируется правительством в Каракасе и лично Мадуро), но и защищают территориальную целостность Гайаны.

Начало военно-морских учений Крэйг Фоллер назвал «шагом вперед после визита Помпео».

В Венесуэле учения объявили провокацией — после отъезда Фоллера в Суринам (адмирал повторил маршрут латиноамериканского турне Помпео) правительство Венесуэлы объявило их «угрозой безопасности для всего региона, для мира и для интересов страны». Впрочем, вице-президент Делси Родригес отметила, что в Каракасе «знают, что военно-морские учения проводятся вне территориальных вод Венесуэлы».

Столетний спор

Николас Мадуро действовал практически одновременно с Соединенными Штатами: 7 января вновь созванный парламент в Каракасе отверг решение Международного суда ООН по принадлежности Гайана-Эсекиба и объявил суверенными водами Венесуэлы акваторию у побережья региона. Правительство Венесуэлы официально отказалось следовать решению Международного суда ООН, который 18 декабря закрепил существующую границу между Гайаной и Венесуэлой.

Пограничный спор между Гайаной и Венесуэлой продолжается сотни лет — получив независимость, страны унаследовали его от испанской, голландской и британской колониальных империй, которые когда-то наспех осваивали огромный континент, покрытый непроходимыми лесами и заселенный не знающими границ индейцами.

Каракас претендует на 160 тысяч квадратных километров территории к западу от реки Эссекибо — а это почти две третьих всей территории бывшей британской колонии. Эти малоосвоенные земли богаты лесом и минералами — к западу от устья Эссекибо обнаружены многочисленные залежи золота, алмазов и бокситов.

Территориальный спор из-за Гайана-Эсекиба

Более 120 лет назад, 3 октября 1899 года, арбитражный трибунал под патронажем США принял решение в пользу Великобритании. Большую часть спорной территории, на которую претендовала Венесуэла, присудили Британской Гвиане. Граница была проведена по «линии Шомбурга», существовавшей с 1835 года. Уже 7 октября Каракас заявил протест, обвинив Великобританию и США в сговоре с целью отнять земли у независимого государства.

В 1962 году Венесуэла вновь заявила о своих территориальных претензиях, пытаясь решить их через суд. Стороны пришли к Женевским соглашениям 1966 года, в рамках которых решение американского трибунала было признано недействительным. Однако всего спустя три месяца, 26 мая 1966 года, Британская Гвиана стала независимой республикой и отказалась признавать решения, которые обязана была выполнить Великобритания.

С 1983 года Венесуэла настаивает на прямых переговорах для решения вопроса о принадлежности Гайана-Эсекиба. В январе 2021 года президент Николас Мадуро повторил это предложение — Каракас хочет решить все вопросы с Гайаной без участия международных структур, которые подозревает в пристрастном отношении к проблеме спорных территорий. Однако уже почти 40 лет власти в Джорджтауне отказываются от прямых переговоров по территориальному спору и требуют, чтобы Венесуэла выполняла решения Международного суда ООН.

Основные факты про Венесуэлу и Гайану

Нефть для ExxonMobil

Сейчас в споре за Гайана-Эсекиба на первый план вышел вопрос принадлежности морской акватории, где обнаружены значительные запасы шельфовых нефти и газа. Американская корпорация ExxonMobil, которую власти Венесуэлы выставили из своих территориальных вод, проникла сюда, и начала активно осваивать блок Stabroek.

Темпы добычи на нефтяном месторождении Liza к концу 2020 года достигли 120 тысяч баррелей нефти в день. Значительная часть этого блока остается неосвоенной, и в ExxonMobil надеются к 2026 году довести добычу нефти в Гайане до 750 тысяч баррелей в день, что почти вдвое выше, чем нынешние темпы производства нефти в Венесуэле.

Эскалация между Венесуэлой и Гайаной: флот США на защите контрактов ExxonMobil

Однако значительная часть этих запасов, в том числе и месторождение Liza, находится в пределах акватории, на которую претендует Венесуэла. Ранее в 2013 году в этом районе уже произошел «нефтяной конфликт», когда венесуэльские военные корабли ненадолго захватили исследовательское судно американской независимой нефтяной компании Anadarko в акватории блока Roraima.

В Соединенных Штатах такое поведение в отношении ExxonMobil считают недопустимым.

Американская нефтяная корпорация ExxonMobil

Ставки в этом споре крайне высоки: в октябре 2020 года запасы в одном только блоке Stabroek оценили в 9 млрд баррелей нефти — а это лишь один из районов, на которые может претендовать Венесуэла.

Эти нефтяные поля «вспахивают» крупнейшие энергетические корпорации мира — американские ExxonMobil, Chevron и Anadarko, голландская Shell, французская Total, канадская CGX. Едва ли Соединенные Штаты и Евросоюз позволят, чтобы старый территориальный спор в Южной Америке встал между энергетическими гигантами и их добычей.

Что дальше?

15 января в Международном суде ООН будут проходить дальнейшие слушания по вопросу границы между Венесуэлой и Гайаной. В соответствии с Женевским соглашением 1966 года стороны должны задействовать мирные способы решения споров в соответствии с 33-й статьей ООН.

Если согласия достичь не удается, обе стороны должны обратиться к генсеку ООН, чтобы там помогли им разрешить противоречия. Однако обратилась только Гайана — а это позволяет властям Венесуэлы не признавать решения суда (как не признают они решения вашингтонского трибунала 1899 года). Учитывая, почему и в каком качестве к решению проблемы присоединились Соединенные Штаты, можно ожидать, что давление на правительство Мадуро будет продолжать расти, а весь регион будет продолжать балансировать на грани вооруженного конфликта.

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