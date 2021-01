Эскалация между Венесуэлой и Гайаной: флот США на защите контрактов ExxonMobil

Уже с первых дней нового 2021 года обстановка в Карибском бассейне начала накаляться — вооруженные силы Гайаны и Соединенных Штатов оказались на грани прямого столкновения с военным флотом Венесуэлы. Новый виток старинного конфликта из-за спорных территорий в Латинской Америке начался после того как в сентябре в Джорджтауне побывал госсекретарь США. О причинах новой эскалации между Венесуэлой и США читайте в статье Федерального агентства новостей.

9 января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что намерен вернуть под контроль Каракаса Гайана-Эсекиба — огромный, богатый ресурсами регион соседней Гайаны, который находится к востоку от реки Эссекибо. Малоосвоенная территория, споры из-за которой ведутся не первую сотню лет, является ключом к огромным запасам шельфовой нефти и газа, которые уже активно осваивает американская корпорация ExxonMobil.

«Мы в едином порыве будем противостоять отчуждению территории, которая всегда принадлежала Венесуэле», — объявил Мадуро.

Чтобы продемонстрировать свою решимость, 13 января Боливарианские военно-морские силы Венесуэлы начали патрулирование на границе своей акватории и в непосредственной близости от границ Гайаны. Между тем парламент в Каракасе в односторонне порядке объявил регион Гайана-Эсекиба территорией Венесуэлы.

Визит Помпео

Эскалация вокруг Гайана-Эсекиба началась после того как 18 сентября 2020 года в Джорджтаун прибыл госсекретарь США Майк Помпео. На своей странице в Twitter он с гордостью отметил, что стал первым госсекретарем США в истории, который посетил Гайану и Суринам.

The U.S. has to show up. I was the first Secretary of State to visit Guyana????????and Suriname????????. Thanks for hosting me President Ali and President Santokhi. pic.twitter.com/C6sSaiFNp6 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 4, 2021

В ходе краткого визита Помпео встретился с президентом Мухаммедом Ирфааном Али. Новый президент Гайаны вступил на свой пост всего за полтора месяца до этого, 2 августа 2020 года, благодаря прямой поддержке Вашингтона.

Всеобщие выборы в Гайане в 2020 году обернулись масштабным политическим кризисом, который расколол страну напополам, в малых масштабах предвосхитив политическую катастрофу в США.

Примерно половина избирателей проголосовала за Ирфаана Али и его «Народную прогрессивную партию Гайаны», которая правила страной с 1992 по 2015 год.

Другая половина поддержала оппозицию — экс-президента Дэвида Грэнджера, бывшего военного, которому в 2018 году вынесли вотум недоверия и отправили в отставку. Изначально подсчет голосов показал, что Грэнджер лидирует с небольшим перевесом. Тогда сторонники Ирфаана Али потребовали пересчета, добились отмены результатов голосования в ряде регионов Гайаны и призвали на помощь международное сообщество.

Исход выборов решили в Соединенных Штатах и Евросоюзе — Вашингтон и Брюссель без стеснения пообещали наложить санкции на каждого, кто посмеет признать Грэнджера президентом Гайаны. Голоса пересчитали — теперь Ирфаан Али с минимальным перевесом стал победителем, набрав чуть более 50%.

Помпео дал ему несколько недель, чтобы привести дела в порядок (в частности, закрыть производство по 19 делам о коррупции, открытых против него в тот период, когда он был министром госимущества Гайаны), а потом приехал в Джорджтаун, чтобы «снять сливки» с этой победы и развивать сотрудничество с новым союзником.

Турне Помпео по Южной Америке имело вполне определенные цели: ни госсекретарь США, ни Ирфаан Али не скрывали, что «борьба с наркотрафиком» означает «борьбу с Венесуэлой».

«Нам известно, что режим Мадуро истребляет народ Венесуэлы, а сам он обвиняется в причастности к организации наркотрафика. Это значит, что Мадуро должен уйти!» — повторил свое обычное заклинание госсекретарь США с трибуны в Джорджтауне, стоя плечом к плечу с Ирфааном Али.

The United States Secretary of State Mike Pompeo arrives in Guyana for an official visit. Mr Pompeo hold meetings with President Irfaan Ali and other government officials and will sign agreements on infrastructure and the fight against the narcotics trade. pic.twitter.com/WurNgdvZwc — Peoples Progressive Party Civic/Guyana (@PPPCIVIC_Guyana) September 18, 2020

В Венесуэле не оставили без внимания это выступление.

«Майк Помпео призывает начать войну против Венесуэлы, однако ему ничего не удастся», — объявил в тот же день Николас Мадуро в своем телевизионном выступлении.

Ответные маневры

К решительным действиям Соединенные Штаты перешли в начале января, объявив о начале совместных с Гайаной учений с участием ВМС США и Береговой охраны Гайаны. Дал старт учениям лично глава Южного командования (USSOUTHCOM) Пентагона адмирал Крэйг Фоллер, который 9 января прибыл с визитом в столицу Джорджтаун.

#SOUTHCOM’s Adm. Craig Faller is in #Guyana to meet with the nation’s leaders to discuss security cooperation & sign an agreement that will streamline bilateral exchanges. Guyana is an important security partner. @gdf_guyana @ForceGuyana @EmbassyGuyana @USAmbGuyana pic.twitter.com/4QAYK1Mrql — U.S. Southern Command (@Southcom) January 11, 2021

В ходе визита адмирал Фоллер пообещал, что эти мероприятия станут «первыми в цикле совместных учений».

Теперь у американцев в Латинской Америке появились не только новые союзники, но и вполне легитимная причина для давления на Венесуэлу — Штаты не только борются с наркотрафиком (который якобы контролируется правительством в Каракасе и лично Мадуро), но и защищают территориальную целостность Гайаны.

Начало военно-морских учений Крэйг Фоллер назвал «шагом вперед после визита Помпео».

“This visit builds on the momentum gained by @SecPompeo’s visit, the follow-on visit by @DFCgov & reinforces the U.S. commitment to our shared regional security & the prosperity of the Guyanese people.”



- #SOUTHCOM’s Adm. Craig Faller in #Guyana today. @EmbassyGuyana pic.twitter.com/YucSXpkXxh — U.S. Southern Command (@Southcom) January 12, 2021

В Венесуэле учения объявили провокацией — после отъезда Фоллера в Суринам (адмирал повторил маршрут латиноамериканского турне Помпео) правительство Венесуэлы объявило их «угрозой безопасности для всего региона, для мира и для интересов страны». Впрочем, вице-президент Делси Родригес отметила, что в Каракасе «знают, что военно-морские учения проводятся вне территориальных вод Венесуэлы».

Para 2016 "Venezuela había pedido la reactivación de los Buenos Oficios, como está mandatado en el Acuerdo de Ginebra de 1966, para llegar a una solución pacífica, práctica y satisfactoria para ambas partes" señaló la Vicepdta. Ejecutiva, Delcy Rodríguez#FlexibilizaciónSegura pic.twitter.com/1t7EuSwrxd — Cancillería Venezuela ???????? (@CancilleriaVE) January 11, 2021

Столетний спор

Николас Мадуро действовал практически одновременно с Соединенными Штатами: 7 января вновь созванный парламент в Каракасе отверг решение Международного суда ООН по принадлежности Гайана-Эсекиба и объявил суверенными водами Венесуэлы акваторию у побережья региона. Правительство Венесуэлы официально отказалось следовать решению Международного суда ООН, который 18 декабря закрепил существующую границу между Гайаной и Венесуэлой.

#FromTheSouth News Bits | Venezuelan Parliament approves draft bill on the Essequibo region. #Venezuela. pic.twitter.com/zuhvcqYru2 — teleSUR English (@telesurenglish) January 8, 2021

Пограничный спор между Гайаной и Венесуэлой продолжается сотни лет — получив независимость, страны унаследовали его от испанской, голландской и британской колониальных империй, которые когда-то наспех осваивали огромный континент, покрытый непроходимыми лесами и заселенный не знающими границ индейцами.

Каракас претендует на 160 тысяч квадратных километров территории к западу от реки Эссекибо — а это почти две третьих всей территории бывшей британской колонии. Эти малоосвоенные земли богаты лесом и минералами — к западу от устья Эссекибо обнаружены многочисленные залежи золота, алмазов и бокситов.

Более 120 лет назад, 3 октября 1899 года, арбитражный трибунал под патронажем США принял решение в пользу Великобритании. Большую часть спорной территории, на которую претендовала Венесуэла, присудили Британской Гвиане. Граница была проведена по «линии Шомбурга», существовавшей с 1835 года. Уже 7 октября Каракас заявил протест, обвинив Великобританию и США в сговоре с целью отнять земли у независимого государства.

В 1962 году Венесуэла вновь заявила о своих территориальных претензиях, пытаясь решить их через суд. Стороны пришли к Женевским соглашениям 1966 года, в рамках которых решение американского трибунала было признано недействительным. Однако всего спустя три месяца, 26 мая 1966 года, Британская Гвиана стала независимой республикой и отказалась признавать решения, которые обязана была выполнить Великобритания.

С 1983 года Венесуэла настаивает на прямых переговорах для решения вопроса о принадлежности Гайана-Эсекиба. В январе 2021 года президент Николас Мадуро повторил это предложение — Каракас хочет решить все вопросы с Гайаной без участия международных структур, которые подозревает в пристрастном отношении к проблеме спорных территорий. Однако уже почти 40 лет власти в Джорджтауне отказываются от прямых переговоров по территориальному спору и требуют, чтобы Венесуэла выполняла решения Международного суда ООН.

Нефть для ExxonMobil

Сейчас в споре за Гайана-Эсекиба на первый план вышел вопрос принадлежности морской акватории, где обнаружены значительные запасы шельфовых нефти и газа. Американская корпорация ExxonMobil, которую власти Венесуэлы выставили из своих территориальных вод, проникла сюда, и начала активно осваивать блок Stabroek.

Темпы добычи на нефтяном месторождении Liza к концу 2020 года достигли 120 тысяч баррелей нефти в день. Значительная часть этого блока остается неосвоенной, и в ExxonMobil надеются к 2026 году довести добычу нефти в Гайане до 750 тысяч баррелей в день, что почти вдвое выше, чем нынешние темпы производства нефти в Венесуэле.

Однако значительная часть этих запасов, в том числе и месторождение Liza, находится в пределах акватории, на которую претендует Венесуэла. Ранее в 2013 году в этом районе уже произошел «нефтяной конфликт», когда венесуэльские военные корабли ненадолго захватили исследовательское судно американской независимой нефтяной компании Anadarko в акватории блока Roraima.

В Соединенных Штатах такое поведение в отношении ExxonMobil считают недопустимым.

Ставки в этом споре крайне высоки: в октябре 2020 года запасы в одном только блоке Stabroek оценили в 9 млрд баррелей нефти — а это лишь один из районов, на которые может претендовать Венесуэла.

Эти нефтяные поля «вспахивают» крупнейшие энергетические корпорации мира — американские ExxonMobil, Chevron и Anadarko, голландская Shell, французская Total, канадская CGX. Едва ли Соединенные Штаты и Евросоюз позволят, чтобы старый территориальный спор в Южной Америке встал между энергетическими гигантами и их добычей.

Что дальше?

15 января в Международном суде ООН будут проходить дальнейшие слушания по вопросу границы между Венесуэлой и Гайаной. В соответствии с Женевским соглашением 1966 года стороны должны задействовать мирные способы решения споров в соответствии с 33-й статьей ООН.

Если согласия достичь не удается, обе стороны должны обратиться к генсеку ООН, чтобы там помогли им разрешить противоречия. Однако обратилась только Гайана — а это позволяет властям Венесуэлы не признавать решения суда (как не признают они решения вашингтонского трибунала 1899 года). Учитывая, почему и в каком качестве к решению проблемы присоединились Соединенные Штаты, можно ожидать, что давление на правительство Мадуро будет продолжать расти, а весь регион будет продолжать балансировать на грани вооруженного конфликта.