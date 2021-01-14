Никита Масленников объяснил рост дефицита госбюджета в США в 11 раз

Налоговая реформа 2017 года, проведенная по инициативе действующего президента США Дональда Трампа, стала одной из причин нынешнего роста дефицита госбюджета Америки. Об этом в беседе с ФАН рассказал руководитель направления «финансы и экономика» Института современного развития, экономист и политолог Никита Масленников.

Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о том, что по сравнению с 2019 годом дефицит госбюджета США в декабре вырос в 11 раз.

«Следует понимать, что ключевое значение имеют показания не по отдельно взятому месяцу, а по итогам всего финансового года. По этому показателю дефицит достиг 15,2% ВВП», — сказал Масленников.

Экономист предположил, чем руководствовался Дональд Трамп при проведении налоговой реформы.

«Думаю, он хотел повторить опыт президента Рейгана и толкнуть экономику вперед. Однако когда вы резко снижаете налоги, то у вас и возникает дефицит бюджета. Он появился в первый же год президентства Трампа. При Билле Клинтоне был профицит бюджета. При Джордже Буше, из-за войны в Ираке, дефицит был в районе 3%», — пояснил собеседник ФАН.

Он отметил, что дополнительным фактором, усугубляющим ситуацию в экономике, стала и нынешняя пандемия.

«Проблемы с эпидемиологической обстановкой в США в настоящее время также во многом вызваны сворачиванием медицинских реформ, которое проводили Барак Обама и Дональд Трамп. Думаю, став президентом, Джо Байден остановит эти процессы и проведет модернизацию системы здравоохранения. За него проголосовали те избирательные округи, которые создают 70% валового внутреннего продукта США. Там сосредоточен бизнес новой, высокотехнологичной экономики», — рассказал эксперт.

В завершение он предположил, когда следующий президент США может ликвидировать проведенную в стране налоговую реформу.

«Не думаю, что он сразу ее отменит, но точно скорректирует в пользу среднего класса. Полагаю, что он сделает это во второй половине своего президентского срока», — подытожил Никита Масленников.

Ранее эксперт объяснил причины ухудшения прогнозов Международного энергетического агентства по спросу на нефть в мире.