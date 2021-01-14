Илларионов под железной пятой: Альгис Микульскис о свободе по-американски

С конца прошлого года не иссякает поток удивительных известий из США. Президентские выборы 3 ноября стали причиной огромного количества событий, о которых совсем недавно никто из нас не мог и помыслить. О жертве одного из таких событий — беглом российском либеральном экономисте Андрее Илларионове — в авторской колонке Альгиса Микульскиса.

«Совсем озверел Черный Абдулла! Ни своих, ни чужих не жалеет!» Эти слова красного командира Рахимова из «Белого солнца пустыни» очень хорошо подходят для описания некоторых симптомов массового помутнения рассудка, случившегося на днях в США.

Сами посудите!

То полицейский из охраны Капитолия метким выстрелом отправляет «к отцам-основателям» Эшли Бэббит, бывшую сотрудницу службы безопасности USAF — американских военно-воздушных сил.

То 18-летняя студентка колледжа Хелена Дюк мстит родителям за то, что те в свое время запретили ей участвовать в акциях BLM, и не моргнув глазом сдает их «компетентным органам», обрекая mommy и daddy на реальный тюремный срок.

То некий Кристофер Стентон Джонсон, во время «штурма» Конгресса технично прибравший к рукам ноутбук председателя Палаты представителей США Нэнси Пелоси, вдруг обнаруживается в подвале собственного дома «совсем мертвым» — он якобы «самоубился» несколькими выстрелами из винтовки в грудь.

Про выверты владельцев всем известных социальных сетей и телекоммуникационных компаний я вообще молчу: слова кончились. Но 13 января сайт американской медийной структуры Politico принес новость из разряда «совсем уж ни в какие ворота»:

«Заявления бывшего советника президента России по экономической политике Андрея Илларионова по поводу событий 6 января в Капитолии стали предметом проверки со стороны его нынешнего работодателя — Института Катона в Вашингтоне».

Почему «ни в какие ворота»? Для начала вспомним, кто вообще такой этот Андрей Илларионов. Эксперт в области фашизма и нацизма, экономист разлива 1990-х годов, он умудрялся критиковать Егора Гайдара за недостаточность усилий в применении «шока без терапии» при проведении реформ, вспоминая о которых, многие до сих пор вздрагивают и мелко крестятся. Собственно, со всеми «этапами большого пути», приведшего этого ультралиберала и ненавистника России к отбытию в США, можно ознакомиться здесь.

Но что же стало причиной вышеописанной проверки? А причиной стал пост Илларионова в собственном «Живом журнале». Решив, что он проживает в стране, свято чтящей идеалы свободы, и может безнаказанно, почти как в России, распускать язык, беглец позволил себе усомниться…

Во-первых, в результатах выборов:

«Вопрос: кто победил на выборах президента США 3 ноября 2020 года? Ответ: неизвестно. Если результаты голосования 3 ноября подводились бы по принципу «один человек — один голос», то победу на них почти наверняка одержал бы Джо Байден. Поскольку же результаты выборов в США определяются по числу голосов делегатов коллегии выборщиков, избранных по индивидуальным штатам, в некоторых из которых итоги выборов подверглись оспариванию, то число выборщиков каждого кандидата в настоящее время неизвестно».

Во-вторых, в количестве американцев, которые сочли выборы нечестными:

«Вопрос: какая часть американцев не признает прошедшие выборы честными? Ответ: примерно 40% общего числа избирателей, в том числе 72% республиканцев. Такое число граждан страны, считающих прошедшее голосование нечестным, при близких у кандидатов официальных результатах и существующем в обществе накале политических страстей, безусловно является достаточным для осуществления как предусмотренных, так и не предусмотренных законодательством мер с тем, чтобы ликвидировать основания для каких-либо сомнений в качестве избирательной системы. Сохранение со стороны граждан США доверия к избирательной, судебной, политической системам страны является вопросом, несопоставимо более важным, чем определение конкретного победителя президентских выборов 2020 года».

Там есть еще и «в-третьих», и «в-четвертых» … Вплоть до «в-двадцатых» … В итоге получились этакие конспирологические изыскания в защиту Дональда Трампа и его сторонников, пытавшихся захватить здание Конгресса.

Казалось бы, ну — пост в блоге. Ну — в духе традиционных американских ценностей, с их «второй поправкой к конституции», позволяющей народу осуществлять право на восстание, прописанное в тексте «Декларации независимости». Делов-то! Но не тут-то было! Беглеца взяли в оборот его же работодатели!

Хотя суть даже не в этом. Верноподданнические проявления там сейчас на каждом шагу: вон, дочка собственных родителей в «Ю-Эс Кей-Джи-Би» сдала и не чихнула… Самое потрясающее в случившемся с Илларионовым то, что Институт Катона, где Андрей Николаевич изволят трудиться аж старшим научным сотрудником, — это рассадник классического либертарианства, проповедующий массам принципы ограниченного государства, рыночной экономики, свободной торговли и расширения свободы личности.

Это капище либерализма имеет даже собственную премию, Milton Friedman Prize for Advancing — ни много, ни мало полмиллиона долларов, — которую раз в два года вручает «лицам, внесшим существенный вклад в укрепление свободы людей». Эксперты института известны своими нападками даже на некоторых прошлых президентов. Так, в 1991 году они жестко критиковали Джорджа Буша-старшего за его операцию в Персидском заливе, в 1999-м за бомбежки Косово под огнем их остракизма оказался Билл Клинтон, а в 2003-м вторжение в Ирак стало причиной нападок на Джорджа Буша-младшего.

В общем, анамнез богатый! Но в 2021-м что-то пошло не так, и ревнители минимизации участия власти во всех процессах бытия вдруг резко «включили заднюю» и, пока «переобувались» в матерых государственников, наступили железной демократической пяткой на верившего им Илларионова! Сделав при этом соответствующее заявление:

«Этот вопрос обсуждается среди высшего руководства и с господином Илларионовым. Насильственное нарушение конституционных процессов недопустимо и должно быть безоговорочно отвергнуто, — рассказала Politico представительница института. — Правление толпы — это не путь к свободе. Попытка насильственного удержания побежденного президента у власти наносит удар по основному положению конституции о защите прав и свобод американского народа».

Я специально не проверял, но чует мое сердце: те полгода, пока сторонники BLM в США разносили собственные города, сжигая квартал за кварталом, Институт Катона трогательно молчал, исповедуя принцип «Это другое!»...

Так-то, конечно, все это сильно похоже на куртуазные отношения жабы с гадюкой, и бог бы им судья. Но напрашиваются два вывода.

Первый: кажется, Америка становится непредсказуемой. А учитывая, что Джо Байден, в силу неумолимых возрастных изменений, с большой долей вероятности скоро перестанет отличать «ядерный чемоданчик» от кофемолки, — непредсказуемой десятикратно.

Второй: предательство, пусть и приносящее какие-то дивиденды, остается предательством. А предателей никто не любит. Особенно — их собственная судьба.