Умер бывший спикер верхней палаты парламента Египта Сафуат аш-Шериф

Каир, 14 января. Экс-спикер верхней палаты египетского парламента Сафуат аш-Шериф скончался после шести лет борьбы с лейкемией на 89 году жизни, сообщает информационное агентство Al Shorouq.

По данным СМИ, после того как у политика был диагностирован рак крови, его состояние постепенно ухудшалось. Специалисты в области медицины всячески пытались помочь ему, однако спасти его так и не удалось. Известно, что в декабре 2020 года он заразился коронавирусом нового типа (COVID-19).

В период с 1982 по 2004 год Аш-Шериф занимал должность министра информации Египта. До этого, когда пост президента занимал Анвар Садат, он был главой Службы государственной информации. Кроме того, являлся активным членом правившей тогда Национально-демократической партии.

В апреле 1993 года автомобиль Сафуата аш-Шерифа обстреляли пятеро террористов. Ранения различной степени тяжести получили шофер и личный охранник. Сам чиновник практически не пострадал, он только повредил руку об осколки стекла транспортного средства и уже через несколько часов после нападения вернулся к работе. Ни одна из экстремистских группировок так и не взяла на себя ответственность за этот инцидент.

До революции 2011 года скончавшийся политик возглавлял Консультативный совет (верхнюю палату парламента), упраздненный впоследствии. Также он был одним из сторонников бывшего лидера страны Хосни Мубарака, после отставки которого ему выдвинули обвинения по ряду уголовных дел, связанных с коррупцией и злоупотреблением служебным положением. В результате продолжительного судебного процесса Аш-Шерифа приговорили к трем годам тюремного заключения и штрафу в размере свыше 99 миллионов египетских фунтов (около 6 миллионов долларов США). Позднее по некоторым эпизодам он был полностью оправдан.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Египет вошел в число стран с самым высоким уровнем смертности от COVID-19 в Восточном Средиземноморье.