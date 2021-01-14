Каждый человек, который хочет построить свою карьеру, наверняка сталкивался с такими проблемами, как отказ в приеме на работу. В одном месте ему не хватило опыта, в другом не совсем подошел профиль, а в третьем вовсе не стали объяснять причин. Так почему же это происходит, и людям иногда отказывают в устройстве на работу? Мы решили поинтересоваться и обратились за помощью к адвокату Владимиру Атапину.

Способы отказа в приеме на работу

Как нам рассказал эксперт, обычно при отборе кандидатов на должность работодатель размещает на соответствующих ресурсах информацию об открытой вакансии и из откликнувшихся кандидатов выбирает наиболее соответствующих требованиям работодателя специалистов, с которыми проводит собеседование.

Собеседование может проводиться разными способами, это может быть простая беседа, тестирование, выполнение заданий и прочие действия.

«Бывают проверки на стрессоустойчивость, стресс-интервью, долгое ожидание и тому подобное. Я бы не рекомендовал устраиваться в компании, в которых проводится тестирование на стрессоустойчивость, поскольку не стоит ожидать от работы положительных эмоций, если уже на первом собеседовании к кандидату относятся неуважительно».

По результатам собеседования большинству соискателей говорят, что в приеме на работу им отказано. Отказ, как правило, выражается в том, что кандидату не перезванивают, а если он сам обращается к работодателю, то ему сообщают об отказе устно.

Что делать, если отказ в устройстве на работу неприемлем

Как оказалось, в том случае, если вас не устроило устное объяснение того, почему же вам отказали в приеме на работу, вы вправе потребовать предоставить его в письменной форме. В таком случае у потенциального работодателя есть на ответ семь рабочих дней.

Кроме того, адвокат обратил внимание, что, согласно российскому законодательству, работодатели не имеют права отказывать людям в приеме на работу, исходя из следующих соображений:

пол;

раса;

цвет кожи;

семейное положение;

возраст;

религиозные убеждения;

финансовое положение.

Стоит обратить внимание, что для отдельных категорий граждан при трудоустройстве предоставляются отдельные гарантии. Если работодатель необоснованно отказал такому человеку в предоставлении рабочего места, то его могут привлечь к административной ответственности и за нарушение закона назначить штраф, который может достигнуть порядка 50 тысяч рублей.

В том случае, если в работе отказали россиянину предпенсионного возраста, работодателю и вовсе может грозить уголовная ответственность.

Кому нельзя отказывать в приеме на работу

По словам адвоката, в российском законе закреплены определенные случаи, когда отказ в приеме на работу строго запрещен. Он перечислил эти случаи, и, таким образом, в работе нельзя отказывать:

женщинам, объясняя свое решение наличием детей или беременностью;

сотрудникам, которые были переведены в компанию другим работодателем;

тем, кого на должность избрали;

тем, кто, согласно результатам конкурсного отбора, должен заменить сотрудника на определенной должности;

людям, в пользу которых суд вынес свое решение и обязал работодателя заключить с ними договор;

инвалидам, чье трудоустройство обеспечивается квотой рабочих мест;

гражданам, у кого выявлен ВИЧ, мотивируя свое решение наличием заболевания.;

лицам, не имеющим постоянную регистрацию и прописку в том городе, где находится работодатель;

бывшему профсоюзному работнику, чей контракт на предыдущей работе истек.

Если фирма или крупная компания отказываются взять на работу гражданина из вышеперечисленных категорий, то это действие вполне можно расценить как дискриминацию. Мы выяснили, что зачастую работодатели прибегают к хитрой уловке, выдвигая кандидату огромное число требований, которые никак не связаны с желаемой должностью. Подобная «махинация» позволяет быстро исключить человека из числа кандидатов на должность и отказать ему в трудоустройстве.

Как отметил эксперт, вышеперечисленный список еще долго можно продолжать. Но в любом случае, если отказ в трудоустройстве никак не связан с деловыми качествами сотрудника, это действие можно назвать неправомерным. Но что же такое деловые качества и как их не спутать с чем-то похожим?

Все довольно просто. Согласно закону, среди деловых качеств значатся:

способность человека выполнять определенную работу;

наличие у сотрудника определенных навыков и опыта;

наличие образования и определенной специальности;

личностные качества, к примеру состояние здоровья или усидчивость.

Защита граждан

Адвокат обратил внимание, что в наши дни достаточно неплохо от неправомерного отказа в приеме на работу защищены инвалиды. В дополнение и развитие Трудового кодекса и федеральных законов органы власти каждого города работают над отдельными актами, которые устанавливают дополнительную защиту инвалидов от дискриминации в трудовой сфере.

К примеру, в Москве работодателей обязали распределять рабочие места и оставлять «свободные окошки» для инвалидов и молодежи. Таким образом эти категории граждан гарантированно получают работу и избегают серьезной конкуренции на трудовом рынке.

Поэтому если в действиях потенциального работодателя вы заметили нарушения и считаете, что правда на вашей стороне, то обязательно отстаивайте свою позицию.