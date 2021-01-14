Кедми рассказал, почему из-за России США не могут ни с кем начать войну

Москва, 14 января. Отвлекать американцев от внутренних проблем с помощью бесконечных войн Вашингтон больше не сможет из-за серьезного укрепления российской военной мощи.

Гражданский конфликт в США достиг такого накала, что уже нет возможности «выпустить пар» с помощью очередной «маленькой победоносной войны» за океаном. В этом убежден израильский военно-политический эксперт Яков Кедми, поделившийся своим мнением в эфире радиостанции «Вести FM».

Кедми объяснил, что современная война требует серьезных денежных вливаний, которых у США нет. По его словам, пандемия коронавирусной инфекции серьезно подорвала американскую финансовую систему, а новая война может ее обрушить.

Планам Пентагона также мешает сильно возросшая военная мощь России. Яков Кедми отметил, что в любых точках мира, где потенциально США могли бы начать войну, им придется столкнуться с Россией.

«Американские военные понимают, что Украина – это война с Россией. Сирия – это война с Россией. И Венесуэла – это война с Россией. Они не могут начать сегодня войну, потому что есть Россия», — подчеркнул эксперт.

По поводу развития гражданского конфликта в США Яков Кедми дает мрачные прогнозы, о чем ранее писало Федеральное агентство новостей. Происходящее сейчас в Америке события он назвал расцветом маккартизма, но более подлого, вульгарного и всеобщего, чем раньше.