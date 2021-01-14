Политтехнолог Константин Костин рассказал о кремлевском конкурсе политологов

Администрация президента РФ запустила новый кадровый проект «Конкурс политологов». Его победители смогут принять участие в предстоящей кампании на думских выборах. Испытать силы готовы не только состоявшиеся политические эксперты, но и молодые специалисты, только начинающие свой путь в качестве политологов.

В эксклюзивном интервью ФАН глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин рассказал о смысле кремлевского конкурса и будущем политологического образования в России.

Страна нуждается в качественной экспертизе

— Константин Николаевич, для чего Кремль инициировал такой проект?

— Работать над качеством политической системы нужно постоянно. Система должна быть готова к любым нагрузкам — и текущим, и в условиях пиков. Профессионализм не зависит от того, есть выборы или их нет, есть кризисы или все спокойно, он должен быть всегда, а это означает, что систему нужно тренировать, обучать, проверять. Можно сказать, держать в тонусе.

— Получается, что в появлении в России политологических экспертов крайне заинтересовано государство. Каков мотив для состоявшихся политологов принимать участие в конкурсе?

— Это нужно и государству и обществу. Государство заинтересовано в эффективной работе политической системы, а общество — в том, чтобы происходящие в нем процессы изучались, интерпретировались и транслировались государству. Это, по сути, еще один контур коммуникации. Проведение же нынешнего конкурса на площадке «Россия — страна возможностей» — это, по сути, форма признания важности и востребованности данного вида деятельности в интересах устойчивости политической системы.

Опыт «Лидеров России» в других направлениях и уровень мероприятия действительно позволяют привлечь крупных российских политтехнологов, руководителей ведущих компаний, которые работают как на исследовательском, так и на политтехнологическом рынках. Это, на мой взгляд, сильно повышает интерес к конкурсу не только среди тех, кто делает первые шаги, но и тех, кто уже достаточно давно работает на рынке.

— А начинающим политическим специалистам вообще стоит пытаться?

— Безусловно, да. Сегодня политология — это в определенной степени зонтичный бренд. Политические аналитики или, как говорят на Западе, политические стратеги и политические менеджеры (те, что у нас называются политтехнологами) — это всего лишь два трека. Есть и другие направления исследований: геополитика, политическая конфликтология, социология, псефология и многие другие. Востребованы все.

Сегодня, несмотря на кажущееся многообразие политологических центров и платформ, отрасль недоукомплектована. Именно на восполнение этого дефицита кадров конкурс и направлен. Нужно расширение и линейки экспертов и, что самое главное, палитры взглядов и подходов.

«Я верю в диверсификацию»

— Что вы думаете о политологическом образовании в России?

— У нас много вузов очень качественно готовят политологов. Однако, к сожалению, этим выпускникам зачастую довольно сложно найти нишу, работу по специальности и по призванию. Можно заниматься научной и преподавательской деятельностью, можно пойти в серьезную аналитическую журналистику, можно сотрудничать с партиями и трудиться как политтехнолог на выборах, изучать общественное мнение или электоральные процессы. Думаю, в ходе конкурса могут сформироваться целые новые направления профессиональной и творческой активности.

Сейчас начали с двух основных — политтехнологи и политические стратеги. И этому есть вполне логичное объяснение — у нас впереди большой электоральный цикл: не только думская кампания, но и выборы в 39 субъектах РФ. Это хорошая возможность старта для победителей, финалистов и даже для просто участников. Они могут не только получить связи и контакты, но и контракты, то есть работу уже на понятную перспективу.

— Образование политолога вообще играет какую-то роль? Есть ли будущее у классического политологического образования?

— На самом деле, политология — это специальность, если так можно говорить, сложносоставная. Если мы посмотрим, допустим, на точные науки, то наиболее интересные, системные прорывы происходят именно в междисциплинарных направлениях. Поэтому я верю в дальнейшее разделение труда и специализацию гораздо больше, чем в определение некоего чистого политолога.

— Действительно, часто люди без журналистского образования очень интересно пишут, а получивших классическое журналистское образование читать невозможно...

— Убежден, что для наибольшего успеха и эффективной работы важны как раз узкие специалисты. Это касается и журналистики, и политической аналитики, и грамотной социологии, которая различает тех, кто обеспечивает «прочтение» данных, и тех, кто составляет гайды. Я верю в диверсификацию и «межвидовую ассимиляцию», если так можно сказать, ведь все самое интересное происходит на стыке теорий и практик.

Проект «Конкурс политологов» направлен на поиск и отбор перспективных политологов — экспертов и менеджеров, уже имеющих опыт работы в этой сфере. Победители получат наставников и возможность поработать в социально-политических проектах. Организатором конкурса выступает АНО «Экспертный институт социальных исследований» при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».