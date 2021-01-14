Максим Галкин в синих плавках продемонстрировал фигуру в бассейне

Москва, 14 января. Юморист и шоумен Максим Галкин порадовал поклонников новым видео. Супруг певицы Аллы Пугачевой показал, как он купается в бассейне.

Снять необычный ролик Галкин смог благодаря окнам, которые есть в его домашнем бассейне. На видео юморист в темно-синих плавках демонстрирует различные движения под водой под песню «Оставайся, мальчик, с нами». Поклонники артиста получили возможность рассмотреть его фигуру. Самого Галкина результат при этом разочаровал.

«Я-то думал про себя, что под водой я прям ух! Ихтиандр! Атлант! А посмотрел — ну так — дельфин в возрасте», — написал супруг Пугачевой.

Юморист отметил, что хотел создать сексуальный образ, но у него снова получилась комедия. Однако подписчики шоумена все равно были в восторге от ролика и комментария Галкина.

«Максим, вы как всегда неотразимы!!! Даже в сарказме над собой»; «Милый дельфин, где твоя русалка?»; «Очень даже сексуальный дельфин», — написали комментаторы.

Не так давно Максим Галкин попал в неприятную ситуацию из-за мошенников. Злоумышленники проводили фальшивый розыгрыш призов от имени артиста.