Американский блогер сравнила прохождение теста на COVID-19 с оральным сексом

Вашингтон, 14 января. Гольфистка Пейдж Спиранак из США сравнила прохождение теста на коронавирусную инфекцию с оральным сексом.

В ходе подкаста Playing Around спортсменка ответила ведущему, который пожаловался на дискомфорт во время сдачи мазка из полости рта. По словам спортсменки, теперь мужчины понимают, что чувствуют женщины.

Гольфистка также рассказала, как у нее брали мазок изо рта. Так, врачи отсчитывают 20 секунд и крутят палочкой глубоко во рту.

«Теперь мужчины знают, каково женщинам заниматься оральным сексом», — подчеркнула Спиранак.

Американка является популярным блогером в Instagram и имеет 3 миллиона подписчиков. Она занималась гольфом еще в университете, а на профессиональном уровне выступала в 2015-2016 годах. Но затем девушка сосредоточилась на карьере модели.

Чтобы выяснить происхождение коронавируса, эксперты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань, пишет ФАН. Перед началом работы специалисты будут находиться в изоляции на протяжении двух недель.