Звезда «Дома-2» Саша Артемова отдыхает с Евгением Кузиным после расставания

Москва, 14 января. Звезда скандального телепроекта «Дом-2» Саша Артемова после расставания с Евгением Кузиным отправилась к нему с дочкой в Сочи.

Девочка впервые за долгое время увидела отца, который пытается раскрутить в курортном городе свой бизнес. При этом Артемова ранее жаловалась, что Евгений не особо хочет видеться с малышкой и не помогает им финансово. Несмотря на обиды, Саша не собирается препятствовать отношениям между дочерью и отцом.

Совместное времяпровождение бывших влюбленных вызвало недоумение у поклонников пары, которые переживают об их расставании. Артемова, устав от нападок по поводу якобы обмана, сделала откровенное заявление.

«Да, мы вместе, но не вместе. Мы просто сейчас дружим и не более. Женя — отец нашей дочки и должен общаться с ребенком, давать денег на него, интересовать и переживать», — написала в своем Instagram.

В октябре прошлого года Евгений Кузин сообщил о расставании с Сашей Артемовой после трех лет брака. В сентябре 2019 года у супругов родилась дочь, которую назвали Александриной.