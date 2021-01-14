Израильский политолог Кедми объяснил, почему маккартизм положит конец США

Москва, 14 января. Израильский политический эксперт Яков Кедми сделал прогноз насчет будущего Соединенных Штатов.

Политолог объяснил, почему США сломаются как государство. Эксперт предупредил о развитии в стране «зверского» маккартизма.

«То, что сейчас происходит в США, —это рассвет маккартизма наоборот на новом этапе намного более зверского, более подлого, вульгарного и всеобщего», — подчеркнул Яков Кедми.

Раньше у этого явления были противники, рассказал он. Однако на сегодняшний день никто не «открывает рот» против широко охватывающего государство маккартизма, отметил Кедми. Он сообщил о новых для Соединенных Штатов явлениях.

«Сегодня в Америке людей не пускают в самолеты, выгоняют с работы. В СМИ идут ложные кампании полные лжи, ненависти и лицемерия», — пояснил политический эксперт.

США вышли на новый уровень. Проводимые против половины жителей страны меры являются безумием, заключил Яков Кедми.

Ранее действующему президенту США Дональду Трампу объявили импичмент. Причиной вынесенного решения послужили недавние беспорядки в Вашингтоне.