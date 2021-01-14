«Очередной антирекорд»: экс-премьер о падении Украины в топе счастливых стран

Киев, 14 января. Бывший председатель Правительства Украины Николай Азаров считает, что страна еще не оправилась от Евромайдана и пожинает плоды госпереворота.

Экс-глава кабмина Украины Николай Азаров прокомментировал опубликованный накануне рейтинг самых счастливых стран. Исследование проводилось по итогам 2020 года. В списке из 41 государства даже Ирак оказался выше Незалежной. Высокопоставленный украинский политик назвал это «очередным антирекордом».

«После государственного переворота Украина возглавляет практически все существующие антирейтинги. <...> Конечно, о каком уровне счастья можно говорить при таком росте цен на коммунальные услуги?» — написал в Telegram Азаров.

По итогам 2020 года так называемый индекс счастья жителей Украины упал в два раза по сравнению с 2019 годом и составил всего 14%. Исследование проводил фонд «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии. Индекс упал из-за количества несчастных украинцев. Хуже ситуация только в Армении, Гонконге, Гане и Северной Македонии.